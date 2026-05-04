La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló

La Potra Salvaje, el conocidísimo tema de Isabel Aaiún, cabalgará por las fiestas de Sant Pere del Grau 2026, ya que, junto a la actuación de la prestigiosa orquesta La Misión, son los dos platos fuertes de las celebraciones en honor al santo marinero que tendrán lugar del 27 de junio al 5 de julio y que ha preparado el Ayuntamiento de Castelló.

Así, mientras que los acordes de La Misión sonarán el 28 de junio (el día anterior a la fiesta grande del 29 de junio), el turno de Aaiún será el 4 de julio (último sábado de las fiestas) en el Moll de Costa y a cuya actuación se espera una gran afluencia de público.

Las otras dos novedades de la semana grande en honor a Sant Pere llega de la mano de los toros y de la pirotecnia. Con respecto a los espectáculos taurinos en los que como es habitual habrá una docena de toros, se suma este año, el encierro de toros cerriles de otra ganadería direrente a la del año pasado. De hecho, serán seis astados del hierro El Torreón, de Sant Cruz de la Sierra (Cáceres), los que realizarán el recorrido por el centro del distrito marítimo el día 28 de junio a las 11.00 horas.

La otra novedad será la del correfoc a cargo de Dimonis de la Plana que precederá al bou embolat el 4 de julio. Un espectáculo pirotécnico por las calles del Grau de 45 minutos de duración reunirá a numeroso público que acompañará a los dimonis y la pirotecnia en lo que será el primer correfoc de las fiestas de Sant Pere.

Hay que recordar que este periódico ya publicó que este año la cabalgata del Mar se abrirá con la conocida carroza de Neptuno.

Unos actos que forman parte del amplio programa de fiestas que ha elaborado el consistorio y que se dará a conocer próximamente y que contempla diversas actividades de ocio, el día de las paellas el 3 de julio, la torrà de la sardina y la tradicional ofrenda y procesión en honor a Sant Pere.