El PSOE denuncia: botellones "reiterados" afean el entorno del Planetario de Castelló

El grupo municipal socialista ha solicitado este lunes en comisión informativa al equipo de gobierno que vigile el entorno del Planetario de Castelló, sobre todo los fines de semana, por la reiterada práctica del botellón y la suciedad acumulada en un espacio que se ha convertido en el epicentro de la promoción del eclipse de agosto.

La concejala Mary Carmen Ribera ha trasladado la advertencia de que esta zona próxima al Pinar es el punto escogido cada madrugada de sábado para beber al aire libre. La basura de estos encuentros prohibidos por la ordenanza ciudadana continúa en el suelo cuando, al día siguiente, familias y deportistas recorren la zona aprovechando la jornada dominical.

Entorno del Planetario de Castelló. / PSOE

Por este motivo, Ribera ha solicitado que los equipos de limpieza incrementen la frecuencia de los trabajos para que quienes aprovechan este entorno al aire libre como espacio de paseo o práctica deportiva al aire libre lo encuentren sin botellas de cristal, vasos de plástico, otros residuos y malos olores continuados que se incrementarán a medida que suban las temperaturas.

Además, los representantes del gupo municipal socialista también han reclamado en comisión de Seguridad que la Policía Local refuerce la vigilancia de este espacio para evitar que se produzcan botellones. “Atajar estas conductas incívicas mejorará la imagen de un entorno muy frecuentado por el vecindario y evitará que esta práctica se normalice y extienda”, en palabras de Ribera.

Suciedad junto al Planetario, este fin de semana. / PSOE

Esta parte también ha recordado que desde hace dos años el eclipse solar del próximo mes de agosto es la principal atracción promocional de turismo del Ayuntamiento de Castelló, “por lo que no tiene sentido que invirtamos los recursos municipales si descuidamos el entorno”.