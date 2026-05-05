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Alumnos de la Consolación, embajadores de Europa y de Castelló

Un grupo de alumnos de este colegio de la capital ha participado en un Erasmus en la Bretaña francesa. ¿Qué han hecho allí?

Un momento del taller en el centro francés.

Un momento del taller en el centro francés. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Han sido embajadores de los valores europeos pero también de la ciudad de Castelló y de la provincia promocionando la cultura y riqueza castellonenses por la Bretaña francesa. Un grupo de alumnos del colegio Consolación Fundación Educativa de la capital de la Plana ha participado en un Erasmus en esta región francesa donde han impartido talleres al alumnado de secundaria francés del colegio Sainte Ursule dentro del proyecto Aprendiendo sobre la UE cuyo principal objetivo es transmitir y dar a conocer la importancia de la ciudadanía europea y los valores democráticos entre la conunidad más joven.

Otro momento del intercambio europeo.

Otro momento del intercambio europeo. / Mediterráneo

A la llegada a Saint Pol de Léon, destino principal de la movilidad, el grupo de castellonenses asistió a una recepción en el Ayuntamiento de la localidad, donde el alcalde de la localidad y Vicepresidente de la comunidad de Haut-Léon, Stéphane Cloarec, hizo una interesante reflexión con los jóvenes acerca de la importancia de los valores democráticos y su importancia a lo largo de la historia de Europa. En el encuentro, además, compartieron productos típicos de la provincia.

Así, en el colegio Sainte Ursule realizaron varios talleres que tuvieron una excelente acogida y los etudiantes de la Consolación también visitaron L'École Charity, colegio de infantil y Primaria que abrió sus puertas para que niños de 4 a 9 años pasarán un día de divertidos juegos aprendiendo sobre la UE, las costumbres y tradiciones de los países realizando un excelente y divertido intercambio cultural con el alumnado castellonense.

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Recepción en el Ayuntamiento de Saint Pol de León.

Recepción en el Ayuntamiento de Saint Pol de León. / Mediterráneo

Finalmente, durante la estancia en Francia, los alumnos y alumnas, que a la vez son Embajadores junior del Parlamento Europeo, visitaron el Lycée Chaptal en la ciudad de Quimper, también Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en Francia.

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