Carrasco pone deberes a la consellera Ortí en Castelló: BIC para la Festa de la Rosa, celeridad al conservatorio y más plazas de FP

Afrontar las necesidades de los colegios e institutos de la ciudad, la construcción del IES Crèmor, la necesidad de contar con los nuevos conservatorios (Superior, Profesional y de Danza) en el menor tiempo posible, ampliar las plazas públicas de FP como salida profesional de éxito y la declaración de Bien Interés Cultural (BIC) para la Festa de la Rosa. Estas son las cinco principales peticiones que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha realizado a la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, en el transcurso de la reunión de trabajo que han mantenido este martes en el Ayuntamiento de Castelló. Un encuentro que se enmarca dentro de la "relación continua" entre ambas instituciones y al que también han asistido el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena; la directora territorial de Educación, María Esteve; y el concejal de Educación y Cultura en funciones, Vicent sales.

La alcaldesa Begoña Carrasco y la consellera Carmen Ortí, durante el encuentro de trabajo. / Mediterráneo

Durante el encuentro, la primera edila, quien ha destacado el "trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Conselleria por la educación de los niños y adolescentes", ha manifestado la necesidad de llevar a cabo estos proyectos dirigidos a la ciudadanía y ha mostrado su satisfacción por la implicación de la administración autonómica.

Primera visita a Castelló

Por su parte, la consellera Ortí ha manifestado su "satisfacción" por mantener esta reunión en su primera visita a Castelló y ha puesto en valor la colaboración entre ambas administraciones "que trabajamos de la mano para sumar". En cuanto a la Festa de la Rosa, Ortí ha destacado que la conselleria tiene "toda la disposibilidad para impulsar la iniciativa y acompañar al Ayuntamiento en el trámite". Hay que recordar que esta reivindicación es larga ya que la primera vez que se puso sobre la mesa fue en 2018, de la mano del entonces diputado autonómico del PP, Miguel Ángel Mulet, que llevó esta iniciativa a Les Corts.

Ortí también ha manifestado que, sobre la FP, la conselleria está recogiendo peticiones para la adecuación de la oferta para "atender las necesidades por si hay que reajustar algún ciclo atendiendo a los consejos territoriales" y que en el segundo semestre del año se licitará la redacción del proyecto del IES Crèmor.

Finalmente, en relación al conservatorio que se construirá enfrente de la Ciudad de la Justicia de Castelló y que fue anunciado en la anterior legislatura con el PSOE, Compromís y Podemos en el gobierno municipal, Carmen Ortí afirmó que el anteproyecto estará preparado el 18 de mayo, el proyecto básico estará finalizado en verano de 2026 y afinales de este año "tendremos el proyecto de ejecución". El motivo del retraso de esta obra radica, según la consellera, en que "el programa de necesidades no estaba ajustado a las enseñanzas que se tenían que impartir, por lo que nosotros escuchamos al personal y docentes implicados y el 1 de abril se aprobó el modificado". Por su parte, y sobre el conservatorio, la alcaldesa ha recordado que ha sido el PP el que lo está sacando "adelante porque en la anterior legislatura, el equipo de gobierno no se ponía de acuerdo ni en el solar dónde construirlo".