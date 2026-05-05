¿Quieres comprar una vivienda? La zona de Castelló donde más se construye (y también hay de VPP)

Castelló ha puesto el foco del desarrollo urbanístico, de forma especial, en el PAU Censal con la construcción de 467 viviendas durante este mandato, 228 de las cuales (incluye las dos promociones del Plan Vive de la Generalitat Valenciana) serán de VPP y que se complementa con las obras de urbanización de la Soler y Godes que finalizarán el mes que viene, y los trámties de los desarrollos de los terrenos de Gran Vía Tárrega Monteblanco, Donoso Cortés, la zona del Bovalar junto a la Universitat Jaume I (UJI) y los ubicados entre el Hospital General y la basílica del Lledó, con l'Entitat Valenciana de l'Habitatge (EVAH).

"La voluntad del equipo de gobierno de Begoña Carrasco es desarrollar todas las pastillas urbanizables de la ciudad y poner viviendas en el mercado cuanto antes con el fin de aumentar la oferta y disminuir los preciso", ha explicado el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo. Además, el edil ha destacado que la vivienda es una prioridad, "especialmente las VPP, para generar mayor accesibilidad para los jóvenes y al máximo número de personas", ha continuado Toledo.

Licitación nueva fase Censal

En cuanto al PAU Censal, que es una zona bien comunicada y con todos los servicios, Toledo ha recordado que el consistorio está inmerso en el desarrollo de la tercera fase que incluye los terrenos junto a la ronda de circunvalación y en las inmediaciones de la Comisaría de la Policía Nacional.

Imagen de los terrenos de la tercera fase del desarrollo del PAU Censal de Castelló. / Toni Losas

En relación a estos solares, el plan de reparcelación sigue su curso y está en periodo de alegaciones, por lo que estará finalizado este año. La previsión del Ayuntamiento de Castelló es que la licitación de las obras de urbanización sea a finales de 2027 o principios de 2028 y, tras un periodo de 18 meses de trabajos, el consistorio estima que estos terrenos de la tercera fase estén urbanizados en 2028.

"Confiamos en que la tercera fase del PAU Censal esté urbanizada en 2028" Sergio Toledo — Concejal de Urbanismo de Castelló

"Ha sido este gobierno municipal el que ha comenzado estos trámites porque antes de llegar al Ayuntamiento no había nada, por lo que estamos adelantando al respecto", ha continuado el edil responsable de Urbanismo. De hecho, según el edil, el Ayuntamiento, con el fin de acortar tiempos, permitirá a las constructoras solicitar la licencia de edificación durante el periodo de tiempo de licitación de las obras. Una medida que permitirá que tras la urbanización se perfilen varias manzanas para acoger alrededor de otras mil viviendas en esta zona, de las cuales 400 serán de VPP. "Queremos que para el año 2029 ó 2030, los castellonenses que hayan optado por el PAU Censal ya puedan estar residiendo en estos nuevos pisos", ha concluido el concejal Toledo.