Si has participado en la campaña del Día de la Madre de Castelló, no desconectes el móvil este miércoles. Aquí tienes el motivo

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha mostrado este martes su satisfacción por la buena acogida que ha tenido la campaña especial del Día de la Madre cuyo fin ha sido dinamizar el comercio local e incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y en la que han participado más de 2.000 personas. De esta forma, el consistorio ha realizado el sorteo de las dos tablets valoradas en 500 euros cada una de ellas entre todos los participantes durante la celebración del Consejo Sectorial de Comercio, en un acto que ha reunido a representantes municipales y del sector comercial y donde han dado a conocer a los dos castellonenses que han resultado afortunados. De hecho, el departamento de Comercio llamará por teléfono este miércoles a las 9.00 horas a los dos agraciados para comunicarles la noticia.

La campaña, desarrollada entre el 17 de abril y el 3 de mayo, ha buscado reforzar la actividad comercial en una de las fechas más significativas del calendario de consumo, promoviendo al mismo tiempo la participación ciudadana y el apoyo al tejido económico local y ha contado con la colaboración de distintas asociaciones comerciales del municipio, entre ellas Comerços del Grau, Comerços del Raval, Comerços de la calle San Vicente y alrededores, así como Castellón Espai Comercial, lo que ha permitido una amplia implantación territorial de la campaña y una participación equilibrada de diferentes zonas de la ciudad.

Jornada de dinamización comercial

Como complemento a la campaña, el pasado 2 de mayo se celebró una jornada especial de dinamización comercial en varios puntos de la ciudad, con actividades dirigidas a todos los públicos. La programación incluyó photocalls temáticos del Día de la Madre, música en directo y talleres infantiles, generando un ambiente festivo y familiar que contribuyó a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el comercio local, al tiempo que se favorecía la afluencia a las zonas comerciales.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que esta campaña “ha logrado movilizar a la ciudadanía y dinamizar las compras en el comercio de proximidad en una fecha tan significativa como el Día de la Madre”, subrayando que este tipo de iniciativas “no solo incentivan el consumo, sino que también generan actividad en las calles y contribuyen al desarrollo económico de la ciudad”. Asimismo, ha agradecido la implicación de asociaciones, comerciantes y ciudadanía, y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando acciones que apoyen y fortalezcan el tejido comercial local.

Durante la celebración del Consejo Sectorial de Comercio, además de llevarse a cabo el sorteo, se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la actividad de la concejalía. Este espacio de participación ha permitido recoger sugerencias, propuestas e inquietudes de los comerciantes, consolidando el Consejo como un foro estable de trabajo conjunto para seguir avanzando en la mejora y fortalecimiento del comercio local.