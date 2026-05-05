Los profesores de Castelló siguen en pie de guerra: "Nos sentimos desamparados por la administración"

El profesorado del IES Vicent Castell i Doménech de Castelló ha alzado este martes la voz para exigir mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad educativa, en línea con las recientes movilizaciones del sector. Tras las protestas de las últimas semanas, los docentes advierten de que la situación apenas ha cambiado y no descartan retomar la vía del conflicto si no hay avances en la negociación con la administración.

«Después de la última manifestación, el conseller continúa sin querer negociar nuestras condiciones, por lo que nos obliga a apostar por una huelga indefinida», explica Iván Fernández, profesor de Geografía e Historia, quien señala que, por ahora, las conversaciones no han dado resultados concretos. «La Conselleria dijo en una primera reunión que no podía abordar mejoras retributivas y que ese tema se trataría junto a los presupuestos», añade. Fernández advierte: «Si no hay acuerdo, haremos una parada indefinida. Lo que queremos es que se sienten a negociar de una manera seria».

Una de las principales reivindicaciones pasa por la reducción de ratios de estudiantes. En el centro, las aulas se sitúan entre los 25 y 30 alumnos, una cifra que consideran excesiva. «Con la cantidad de alumnado que tenemos y la diversidad de casuística, no podemos atenderlos como nos gustaría. Cuantos menos alumnos haya, más atención les podremos dedicar», lamenta Fernández, quien denuncia además falta de personal: «Nos sentimos abandonados. No atienden a nuestras reivindicaciones y cada vez recortan más y eso es un problema que estamos notando día a día en los centros».

El profesor Iván Fernández del IES Vicent Castell i Doménech. / Manolo Nebot

En la misma línea se pronuncia Karen Vives, profesora de Lengua, que descarta un acuerdo a corto plazo. «No, en absoluto. Están jugando a hacer un pulso», afirma. La docente describe la situación como de «desamparo total y absoluto» y critica decisiones recientes de la administración, como las relacionadas con el segundo de Bachillerato: «Preteden quitar el derecho a huelga a los profesores que enseñan en 2º de Bachiller porque tienen la selectividad».

La profesora Karen Vives del IES Vicent Castell i Doménech. / Manolo Nebot

Por su parte, Gema Albarracín, profesora de Filosofía y tutora, pone el foco en la sobrecarga de trabajo y en la atención a la diversidad. «Tengo unos 33 alumnos por clase, además de varios cursos. Es una carga inasumible para una persona», asegura. A ello suma tareas no reconocidas: «Ser tutora implica mucho trabajo que nadie remunera». En su opinión, una ratio adecuada rondaría los 23 estudiantes por aula para poder atender correctamente al alumnado, sobre todo a aquellos que presentan dificultades de aprendizaje. «Hay mucha burocracia para gestionar esta diversidad y es muy difícil hacerlo siendo solo un docente con tanta gente en clase», explica la docente.

La profesora Gema Albarracín del IES Vicent Castell i Doménech. / Manolo Nebot

Ante este escenario, el profesorado insiste en que, si no hay avances, la movilización continuará. «Huelga indefinida en las calles hasta que nos hagan caso, como siempre se han conseguido las cosas», concluye Albarracín.