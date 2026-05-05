PSOE y Compromís hacen frente común y denuncian que faltan por invertir 548.000 euros en empleo en Castelló

Frente común de los grupos municipales del PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Castelló cuya portavoz, Patricia Puerta, y portavoz adjunto, Pau Sancho, respectivamente, han denunciado que el equipo de gobierno ha dejado de invertir 548.000 euros en empleo del presupuesto municipal de 2025.

De esta forma, Puerta ha destacado "el nuevo fracaso del ejecutivo local que preside Begoña Carrasco en materia de empleo tras confirmarse esta baja económica y ha calificado de "inaceptable y escandoloso" que de los 1,2 millones de euros presupuestados "se han quedado sin ejecutar 548.852 euros, es decir, cerca del 43% del total". Según la socialista, "estos datos deberían sonrojar a una alcaldesa más preocupada por la propaganda que por dar respuestas reales a las necesidades de la ciudadanía".

"Colectivos vulnerables"

"Estamos hablando de dinero destinado a fomentar el empleo, apoyar a colectivos vulnerables, facilitar oportunidades a la juventud y reforzar el trabajo de las entidades sociales y que casi la mitad de esos recursos se queden en un cajón es una absoluta vergüenza", ha destacado Patricia Puerta, quien ha remarcado que no se trata de un hecho asilado, sino de una tendencia "preocupante desde que gobierna el PP porque ya en 2014 denunciamos una ejecución desastrosa y en 2025 no solo no mejora, sino que confirma el bloqueo sistemático a las políticas de empleo de la ciudad".

En el mismo sentido se ha pronunciado el valencianista Sancho, quien ha advertido de la "limitación de PP y Vox a las entidades sociales al dejar sin invertir 548.000 euros en empleo. "El gobierno de Carrasco no solo castiga a las entidades sociales, también está dejando perder recursos públicos que debían servir para dar una oportunidad laboral a las personas más vulnerables", ha dicho el concejal de Compromís. "No podemos permitir que por un capricho político del PP y Vox se pierdan recursos públicos para generar empleo de calidad", ha concluido.