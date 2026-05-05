Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes

Castelló vivirá el 12 de agosto un fenómeno astronómico único que no volverá a la ciudad hasta dentro de 200 años, por lo que tanto castellonenses como visitantes tendrá la oportunidad de disfrutarlos en dos puntos privilegiados en la capital de la Plana.

Se trata de las playas del Pinar y del Gurugú, dos zonas calificadas como las mejores zonas por los expertos, tanto del Planetario de Castelló como de la Generalitat Valenciana, con una capacidad de 60.000 personas, con aparcamiento, baños, iluminación, adaptadas para personas con movilidad reducida, avituallamiento y posibilidad de pernocta, según recoge la administración autonómica en su página web. Una información que se complementa con otros tres lugares de la provincia para presenciar el eclipse de forma clara como son la ermita de Sant Cristòfol en Benassal que puede acoger a mil asistentes; el párking disuasorio para 5.000 personas de Peñíscola; y el parque municipal de Les Useres para otras 2.000.

1 minuto y 35 segundos Castelló será la ciudad, y la provincia, donde durante mayor tiempo podrá observarse el eclipse a partir de las 20.30 horas del 12 de agosto. Durará 1 minuto y 35 segundos, a diferencia de lo que se prolongará en València que será un minuto y dos segundos y, en Alicante, no será visible desde ningún punto, según los datos de la Generalitat Valenciana.

La ciudad espera a más de 100.000 visitantes de todo el mundo (Europa, EEUU, Japón,...), por lo que algunos hoteles ya están llenos para esas fechas. Además, los cruceristas que por esas fechas naveguen por delante de la costa castellonense también tendrán la oportunidad de ver el eclipse desde el mar.

Playa del Pinar de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ese día y por la hora en la que será, el sol estará bajo en el horizonte oeste, lo que podría dificultar su visibilidad en alguna medida. No obstante, los castellonenses que quieran disfrutar del fenómeno deberán mirar hacia la montaña (es decir, de espaldas al mar) y buscar un lugar donde no haya edificios altos, que esté despejado y ver este espectáculo único. Con el fin de que no haya ningún problema, el Ayuntamiento de Castelló ha encargado 12.000 gafas ya que el uso de estas será imprescindible duante las fases de parcialidad, es decir, mientras brille el sol, y se podrá observar la corona solar y las estrellas.

Más eclipses

Sin embargo, el del 12 de agosto no será el único eclipse que los castellonenses podrán ver, si bien sí que será el más espectacular. Según ha explicado el director del Planetario de Castelló, Jordi Artés, al periódico Mediterráneo, en agosto de 2027, habrá otro parcial que se podrá ver desde Castelló y que será total en Cadiz y Huelva y en enero de 2028, habrá otro anular, es decir que la luna dejará un borde alrededor del sol.

Finalmente, hay que recordar que el consistorio ha preparado un amplia programación de actividades alrededor de este fenómeno y se ha creado una comisión especial para velar por la seguridad de los asistentes a los lugares de mayor concentración de personas como serán las playas del Pinar y del Gurugú.