Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: "Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos"

El nombre del propietario de esta tienda es inseparable de las fiestas de la Magdalena. El aspecto actual con el que cuentan las celebraciones fundacionales de Castelló le debe mucho a este castellonense que lleva más de 50 años diseñando blusas negras y trajes de labradora para los protagonistas magdaleneros.

Por eso, parafraseando el conocido tema de Alberto Córtez, algo se muere en el alma de las fiestas con el cierre de este negocio, una tienda de indumentaria tradicional que gestiona y que ha marcado la tendencia del vestuario del mundo de las fiestas de Castelló.

Mirela Bondoc y Alejandro Beltrán, responsables del negocio que se encuentra en liquidación. / Manolo Nebot

Esta tienda, que ahora se ubica en la ronda Magdalena, pero que ofreció sus servicios durante muchos años en la calle Isabel Ferrer esquina a Cervantes, pondrá final a 26 años de vida, desde su apertura el 9 de septiembre de 1999.

Pero la trayectoria de Alejandro Beltrán, propietario de Enyorança d'Antany, abarca más de cincuenta años, porque fue en 1975 cuando empezó en el mundo de la confección de ropa. Con 20 años, ya trabajaba en la calle Mealla y hace cuarenta y cinco años abrió, en Benicàssim, Moda Pronto. Para entonces, Beltrán empezaba a transformar la moda magdalenera con la blusa negra. "Fue en mi último año en Benicàssim. Tenía un patrón antiguo de doble canesú y costura de monja", explica en su negocio.

Todos los productos están rebajadas a mitad de precio. / Manolo Nebot

Alejandro Beltrán, alguien muy activo en el món de la festa que también fue presidente de comisión gaiatera, cita nombres de negocios míticos de Castelló para recordar la expansión del ya clásico blusón festero. "El primer año, hice 16 piezas para Lemon. Al año siguiente, más de 1.000 piezas para los grandes almacenes de la ciudad. Y luego me dediqué un año solo a hacer blusas para cumplir con la demanda. Vendí más de 5.000 solo en Castelló". Una explosión que creció año tras año y se extendió por toda la provincia de Castellón y llegó hasta las fallas de Valencia. "Iba vendiendo con la furgoneta e incluso se interesaron en Teruel y Alicante", rememora Beltrán.

Varias generaciones

En todos estos años, y más desde que Enyorança d’Antany abrió sus puertas, ha vestido a varias generaciones. "Siento mucha nostalgia por los clientes. Aquí vienen abuelas con sus hijas y sus nietas. Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos", asegura.

El negocio, Enyorança d'Antany, lleva más de 25 años abierto en Castelló. / Manolo Nebot

Alejandro Beltrán destaca que, a principios de siglo, "con el boom de los grupos de baile, hubo una explosión en la venta y la confección de indumentaria". Beltrán se muestra orgulloso cuando él y su esposa, Mirela Bondoc, ven los trajes que han creado en la calle durante la Magdalena y destaca cómo ha ayudado en el desarrollo del vestuario tradicional de Castelló y provincia.

"Hay que diferenciar entre el vestido regional, de huertana o labradora, que se han estudiado mucho, y el de fiesta o castellonera, que se diseñó en la Sección Femenina con la colaboración de los monosabios de Castelló de la época", señala el castellonense.

Ahora, por "agotamiento psíquico y físico", la tienda está en liquidación. Tras el golpe económico que supuso la pandemia de covid-19, que obligó a cerrar el negocio en la calle Isabel Ferrer, la renacida Enyorança d’Antany de la ronda Magdalena echa el cierre con descuentos de hasta el 50% para todo aquel que se acerque.

Cierre de otro negocio

No es el único negocio clásico del centro de la ciudad que baja la persiana. También ha sucedido con la Cambra dels Vins, que desde 1996 vendía vino, licores y productos gourmet en la calle Caballeros. Un cartel de Se alquila cuelga del negocio, que al margen del bajo incluye también el piso superior, donde se organizaban catas.