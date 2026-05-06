Compromís per Castelló reprocha al PP el retraso en el traslado a Borrull y alerta de graves deficiencias en seguridad laboral en el edificio

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha reprochado este miércoles a Begoña Carrasco un nuevo incumplimiento del gobierno municipal en relación con el traslado de dependencias municipales al edificio Borrull, después de que el ejecutivo local haya vuelto a retrasar los plazos anunciados para su puesta en funcionamiento.

La coalición valencianista recuerda que han sido numerosas las fechas facilitadas por el gobierno municipal durante los últimos dos años sin que ninguna de ellas se haya cumplido. Primero se aseguró que el edificio estaría operativo antes de finalizar 2025; después se anunció la apertura para el mes de marzo; y ahora el propio gobierno admite un nuevo aplazamiento mientras ni siquiera está prevista la llegada del mobiliario hasta dentro de tres meses, además de quedar pendiente la adjudicación definitiva del equipamiento informático.

Para la concejala del grupo municipal de Compromís, Vera Bou, la situación es la muestra de “un gobierno instalado en la propaganda e incapaz de convertir anuncios en realidades”. Desde Compromís remarcan que lo más preocupante es que, más allá del retraso político y administrativo, el edificio continúa sin tener resueltas cuestiones básicas de prevención y seguridad laboral para el personal municipal que deberá trabajar allí.

Vera Bou es concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

En este sentido, la concejala ha explicado que desde febrero de 2025 el sindicato Intersindical había venido reclamando una inspección en materia de riesgos laborales, “una revisión que no se ha podido efectuar hasta la pasada semana y que ha servido para constatar numerosas deficiencias”.

“En todo el tiempo que han estado haciendo anuncios no han pensado en lo más esencial, que es nuestra materia prima: el personal de la casa. No se puede vender un traslado inminente cuando ni siquiera están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral”, ha advertido Bou.

La coalición valencianista ha lamentado que el gobierno municipal haya priorizado “la foto y el relato propagandístico” por encima de la planificación interna y la protección de los trabajadores y trabajadoras municipales y ha reprochado, además, la falta de coordinación institucional entre administraciones, ya que mientras dependencias de la Generalitat ya se encuentran dentro del inmueble y funcionando con normalidad, el Ayuntamiento de Castelló continúa acumulando demoras.

“El problema es evidente: no se hablan entre ellos. La Generalitat ya está dentro y funcionando, pero el Ayuntamiento llega tarde y mal a un proyecto que era heredado y que, después de casi tres años de gobierno del PP y Vox, continúa prácticamente igual”, ha concluido Bou.