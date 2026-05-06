Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas

La Conselleria de Educación ha suspedido todo tipo de actividad, tanto las clases como las extraescolares en el colegio Manel Garcia Grau de Castelló durante dos días (jueves y viernes de esta semana) con el fin de llevar a cabo labores de desratización y desinfección completas al no lograr erradicar la plaga otras actuaciones. El periódico Mediterráneo ya adelantó el malestar de la comunidad educativa por la presencia de roedores en este centro educativo y que el consistorio había intentado eliminar con acciones por parte de la empresa de desratización del Ayuntamiento.

Esta decisión ha sido tomada tras la reunión que ha mantenido la directora territorial de Educación, Cultura y Universidades de Castellón, María esteve, y el jefe de infraestructuras educativas, la inspectora del centro educativo y el equipo directivo, en el CEIP Manel García Grau, con la presencia de los técnicos municipales y representantes del Ayuntamiento de Castelló, además de la empresa adjudicataria del servicio de desratización, desinsectación y desinfección municipal, según ha comunicado la Conselleria de Educación en una circular remitida a la comunidad educativa y a la que ha tenido acceso este diario.

"Roedores en el interior"

"Detectados roedores en el interior de los espacios del centro, que al parecer acceden desde la cámara sanitaria, y teniendo en cuenta que se han venido realizando actuaciones y no se ha conseguido erradicar la plaga, se ha planteado una actuación global en todo el centro consistente en la colocación de elementos aislantes en las zonas detectadas como críticas, así como la desratización y desinfección completas, seguidas de una limpieza extraordinaria de todas las dependencias y elementos del centro", afirma Esteve en este comunicado.

Así, y dado que la empresa adjudicataria del servicio de desratización ha puesto de manifiesto que los trabajos a realizar necesitan la total ausencia de personas en los espacios a tratar y que el inicio de estos trabajos está previsto para mañana día 7 y se alargarán durante los días 8 ,9 y 10 de mayo de 2026, "se suspenden todas las actividades para que no se produzca el acceso de ninguna persona ajena a los trabajos a realizar como medida para preservar la seguridad y salubridad de las personas y en especial de los escolares y mientras se proceda al acondicionamiento de las instalaciones en condiciones óptimas", ha proseguido.

Pese a las medidas tomadas por el consistorio y ante la persistencia del problema , se ha diseñado un plan de actuación global que incluye la instalación de elementos aislantes en las zonas identificadas como críticas, así como una desratización y desinfección completas de las instalaciones.

Estas tareas irán acompañadas de una limpieza extraordinaria de todas las dependencias y del equipamiento del centro, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas de salubridad.