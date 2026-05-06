Todos los detalles del III Festival del Viento: fechas, actividades y talleres

El Consejo Rector del Patronato de Turismo ha aprobado este miércoles en sesión extraordinaria el convenio de concesión de una subvención nominativa a la Asociación y Entidades Deportivas Playas de Castellón (ADEPLA), dotada con 100.000 euros, destinada a la organización del Festival del Viento y a la dinamización de las playas del litoral castellonense. Esta iniciativa refuerza la apuesta del Ayuntamiento por consolidar la oferta turística vinculada al mar y posicionar las playas como un eje estratégico de atracción durante todo el año.

Impulso al Festival Internacional del Viento

La presidenta del Patronato de Turismo, Arantxa Miralles, ha incidido en la importancia del Festival del Viento como “un evento emblemático que simboliza el modelo turístico que queremos para Castellón: innovador, familiar y de primer nivel”. En esta línea, ha añadido que “la dinamización de nuestras playas no solo enriquece la oferta turística, sino que también contribuye a la desestacionalización y al fortalecimiento de la economía local, posicionando nuestro litoral como un referente en actividades al aire libre”.

El III Festival Internacional del Viento de Castellón 2026 se celebrará los días 6 y 7 de junio en las playas del Pinar, Gurugú y el entorno del Aeroclub. El evento contará con una amplia programación que incluye exhibiciones de cometas gigantes de hasta 12 metros, espectáculos nocturnos con iluminación LED, más de 150 actividades, food trucks y talleres de drones. Se trata de una propuesta gratuita y dirigida a todos los públicos que marcará el inicio de la temporada estival.

Consejo rector del Patronato Municipal de Turismo, este miércoles. / Mediterráneo

Miralles ha subrayado que “el trabajo que realiza ADEPLA es esencial para convertir nuestras playas en un espacio dinámico, vivo y atractivo, capaz de generar experiencias únicas tanto para quienes nos visitan como para nuestros vecinos”. Asimismo, ha destacado que “la colaboración con entidades locales comprometidas nos permite impulsar proyectos que combinan deporte, ocio y turismo de calidad”.

Manual de la nueva marca turística

En sesión ordinaria, el Consejo Rector ha aprobado el Manual de la nueva marca turística “Castellón, vivir lo auténtico”, desarrollada en el marco del I Plan Estratégico de Turismo 2025-2027. Esta herramienta permitirá reforzar la identidad del destino y unificar la comunicación turística bajo un concepto que pone en valor la autenticidad del territorio.

Apoyo a eventos turísticos: Vespazahar 2026

También se ha dado luz verde al convenio de subvención nominativa con la Asociación Vespa Club de Castelló para la celebración de la XV edición de Vespazahar, que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2026. La aportación económica asciende a 9.000 euros, consolidando el respaldo municipal a eventos que atraen visitantes y generan impacto económico en la ciudad.

Refuerzo del servicio de información turística

Otro de los puntos ha sido que el Patronato ha solicitado una subvención para la contratación de seis informadores turísticos durante la temporada estival, del 1 de junio al 15 de septiembre de 2026, con un presupuesto de 50.055,46 euros (IVA incluido). Esta medida permitirá mejorar la atención a visitantes en uno de los periodos de mayor afluencia.

Promoción gastronómica: Concurso Internacional de Arroz a Banda

Asimismo, se ha aprobado la solicitud de subvención para la organización de la IV edición del Concurso Internacional de Arroz a Banda, que se celebrará el 9 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Panderola del Grau. El evento contará con un presupuesto de 14.700 euros y tiene como objetivo poner en valor la gastronomía local como atractivo turístico.

Prórroga del servicio de balizamiento del litoral

Por último, se ha aprobado en sesión extraordinaria la prórroga por dos años del contrato del servicio de instalación, mantenimiento, retirada y limpieza del sistema de balizamiento frente al litoral, garantizando así la seguridad y la correcta delimitación de las zonas de baño en las playas de Castelló.