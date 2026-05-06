La mejor carta a un militar de una niña de Castellón: "Mamá trata de aparentar normalidad, pero veo la preocupación en sus ojos, la angustia ante la posibilidad de que no vuelvas"

Eileen Lillo Esteve Curso 25-26 Colegio Lope Castellón

CUANDO EL CIELO QUISO LLEVARSE A MI PADRE

Madrid, febrero de 1926

Querido papá:

Te escribo esta carta porque te extraño. Extraño el sonido de tu voz, el retumbar de tus pasos por la casa, esa forma tan tuya de llenar una habitación con tu mera presencia. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que el cielo sería capaz de robarme a mi padre? Mamá trata de aparentar normalidad, pero veo la preocupación en sus ojos, la angustia ante la posibilidad de que no vuelvas. Plus Ultra, “más allá”… pero ¿a qué precio? ¿Y si pierdo a mi padre?

Todas las noches, sin excepción, se oye a mamá rezando para que vuelvas sano y salvo. Yo también lo hago. Sé que nunca te ha gustado que entre en tu despacho, pero no puedo evitar, cada vez que paso por delante de tu puerta, entrar y quedarme un rato mirando el mapa que dejaste extendido sobre tu escritorio. A veces, incluso paso el dedo por el papel, sobre el mar, tratando de imaginar en qué parte del cielo o del océano te encuentras en este momento.

Me cuesta pensar que estés tan lejos, cruzando un lugar tan inmenso, y que yo no pueda hacer nada más que esperarte. En el colegio, tú y tus compañeros sois el principal tema de conversación. Los profesores dicen que estáis haciendo historia, que sois valientes y que toda España está pendiente de vuestro viaje. Me felicitan por tener un padre como tú, y me siento orgulloso, claro que sí, pero también triste, porque para todos eres un héroe; para mí, sin embargo, eres, sobre todo, mi padre. Eres quien me hace reír, quien me abraza cuando lo necesito, quien me cuenta historias antes de dormir… y ahora eres tú quien está creando la historia. Y, aunque me llena de orgullo saber que estás llevando a cabo una hazaña tan importante, cambiaría todos los aplausos del mundo por tenerte aquí, sentado a mi lado. Mamá guarda los periódicos en una caja y, de vez en cuando, yo los saco para mirar tu foto.

Me ayuda a sentirte más cerca. Me gusta pensar que, cuando vuelvas, podremos leer juntos todo lo que dicen sobre vosotros. Porque sé que el vuelo del Plus Ultra no es un viaje cualquiera. Sé que estáis haciendo algo que parecía imposible: cruzar el océano y demostrar que se puede ir más allá de lo que nadie imagina. Y eso me hace admirarte todavía más. He llegado a la conclusión de que el verdadero valor no es no tener miedo, sino seguir adelante aunque lo tengas, y no rendirte. Por eso, tú eres, una de las personas más valientes que existen. No sé si, cuando sea mayor, lograré hacer algo tan grande como lo que tú estás haciendo. Todos admiran vuestra hazaña, pero yo admiro a mi padre. Eres mi ejemplo, mi orgullo y la persona a la que quiero parecerme. Espero que el viento sople a vuestro favor, que el mar esté tranquilo y que el cielo os cuide. Y, sobre todo, espero que vuelvas pronto. Aquí te espera tu hijo, con el corazón lleno de orgullo… y también de ganas de abrazarte.

Tu hijo, Juan Antonio