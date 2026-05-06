En el centro
Momentos de tensión en Castelló por un perro atrapado en un edificio
Los bomberos y la Policía Local han contado con la colaboración ciudadana
A mediodía de este miércoles, los vecinos de la calle Alcalde Tárrega, a la altura del número 22, se han visto sorprendidos por una actuación de los bomberos del Ayuntamiento de Castelló y que ha contado con la ayuda de la Policía Local y vecinos de la zona.
Cerca de las 15.00 horas, los residentes en esta zona se han percatado de que un perro había quedado atrapado en el alféizar de una ventana de un primer piso y que no podía volver a acceder al interior de la vivienda. De forma inmediata han llamado a los agentes locales y a los bomberos que, una vez en el lugar de los hechos, han actuado de forma rápida y han contado con la colaboración ciudadana porque mientras estos llegaban con un camión y la cesta para llegar hasta la mascota, varios vecinos (a los que se han sumado los agentes policiales) han mantenido una sábana blanca bajo dicho alféizar por si el perro caía.
Una vez han llegado los bomberos municipales, han accedido al piso, han abierto las ventanas y el perro ha entrado, quedando todo en un susto que ha concluido felizmente con el rescate de la mascota.
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