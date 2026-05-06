Sin acuerdo. Siguen las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Policía Local de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido este miércoles con los representantes sindicales de la Policía Local y AMUS con el fin de negociar las reivindicaciones de este colectivo (carrera profesional, la productividad, los puestos de trabajo, la gestión de eventos extraordinarios, servicios mínimos, instalaciones, el convenio y las plazas ofertadas) de los que algunos representantes asistieron al pleno municipal del pasado vjueves con el fin de hacer llegar su malestar al equipo de gobierno.

Durante el encuentro de este miércoles, que, según fuentes municipales, ha transcurrido en un ambiente distendido y cordial, el ejecutivo local ha escuchado las propuestas planteadas por parte de los representantes sindicales de la Policía Local, tal y como se comprometió a hacer la alcaldesa en el pasado pleno. "Existe por parte del gobierno el compromiso de atender las necesidades de mejora de las condiciones del cuerpo de la Policía Local, dentro de la legalidad, porque para el equipo de gobierno la seguridad es una prioridad. Lo fue nada más llegar, lo sigue siendo y lo será siempre y para ello los agentes han de trabajar en las mejores condiciones. Al mismo tiempo existe la voluntad de seguir dialogando y avanzando en la mejora de sus condiciones", dijeron fuentes municipal a este diario.

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En la reunión también han estado presentes el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá; el edil de Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo; la jefa de la sección de Recursos Humanos; el comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán; y el intendente.