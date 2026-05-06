Así serán los nuevos patios 'verdes' de 18 colegios de Castelló

Una red de vegetación, pérgolas, más árboles, cubiertas vegetales y permeabilización del suelo. Así serán los patios de los 18 colegios de Castelló que participan en el proyecto Naturaleza en Red y que, con casi 2 millones de fondos europeos, transformará estos espacios al aire libre en estos centros educativos. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, técnicos municipales y los responsables de la empresa adjudicataria para desarrollar el proyecto, se ha reunido este miércoles con los representantes de los 18 colegios para informarles de esta iniciativa que el consistorio abre a la comunidad educativa para recoger sus necesidades y propuestas sobre el resultado final que convertirá a los patios en oasis climáticos en 2028.

Con el lema Patios que cuidan, la primera edila ha remarcado que el compromiso municipal es desarrollar esta iniciativa de la mano de los colegios para hacer los patios "más confortables, con más espacios de sombra y más sostenibles".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la reunión con los representantes de los colegios implicados. / Mediterráneo

Por su parte, la responsable de la Oficina de Planificación y Fondos Europeos, Carmen Vilanova, ha explicado que ya han comenzado, por parte del equipo redactor y por el responsable de SEO BirdLife, Toni Castelló, las visitas a los colegios implicados con el fin de trabajar, junto con el Ayuntamiento, la parte ambiental y de consumo responsable en los centros. Además, ha indicado que los profesores podrán realizar un curso en el CEFIRE para aprovechar estas mejoras sostenibles a nivel pedagógico.

"Haremos patios más confortables, con más espacios de sombra y más sostenibles" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Blanca Pedrola, representantes de la firma que realizará el proyecto, ha destacado la "crisis climática" actual y ha explicado que el objetivo es hacer una red de refugios climáticos en los patios con el fin de incrementar la zona verde y disiminuir la isla de calor promoviendo, también, la biodiversidad. Ha hecho hincapié, en su intervención ante los docentes, que la primera fase con la participación del profesorado será la toma de datos para seguir con el análisis de las alternativas que estos ofrecerán al equipo especialista para finalizar con la redacción de los proyectos. "Trabajaremos de la mano de la comunidad educativa para analizar las mejores soluciones", ha dicho Pedrola.

Los plazos

En este sentido, el primer taller conjunto tendrá lugar en junio para en septiembre poder valorar las propuestas de los centros, redactar los proyectos y luego el Ayuntamiento de Castelló los licitará para ejecutarlos con el presupuesto de Europa.

Los plazos que baraja el equipo de gobierno son este año para realizar los diseños y el comienzo de ejecución de los mismos, el 2027, para concluir en 2028, tal y como exige la UE.