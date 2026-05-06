Aquí tienes el programa completo de las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló 2026

El consell rector del Patronato Municipal de Fiestas aprobará este jueves el programa oficial de las fiestas de Sant Pere del Grau que tendrán lugar del 27 de junio al 5 de julio de 2026 y que recogen cerca de 175 actos donde la música, los toros, las paellas, la procesión general y la ofrenda en honor al santo marinero, la torrà de la sardina, la pirotecnia, las peñas y la cabalgata del mar son los principales protagonistas.

Entre las principales novedades de este año destacan una tradicional cabalgata del Mar, el concierto de Isabel Aaiún al que seguirá la actuación del dj Fernando Moreno el sábado 4 de julio en el Moll de Costa y, ese mismo día a las 23.00 horas, el espectáculo pirotécnico Esclat de foc, un correfoc especial a cargo de Dimonis de la Plana con inicio en la Puerta del Mar y que recorrerá el paseo Buenavista, la avenida del Puerto y finalizará en el Casal Jove con un final apoteósico de fuego y pirotecnia, por lo que se recomienda a los participantes el uso de ropa de algodón y protección para la cabeza.

Este año, el Aladroc d'Or será para la Cofradía de Pescadores de Sant Pere y la mascletà del día grande correrá a cargo de la Pirotecnica Alto Palancia a la que seguirá el tombet de bou monumental en la plaza Miquel Peris. Por la tarde, la ofrenda en honor al santo y la procesión general pondrán el punto y final a la jornada.

El martes 30 de junio a las 20.30 horas será la torrà de la sardina y la gan cena de sobaquillo donde asistirán autoridades, festeros y peñas y donde actuará la orquesta La Mundial. Finalmente, hay que recordar que el Día de las Paellas, que congrega a miles de personas se celebrará el viernes 3 de julio.

El programa oficial también contempla nueve actos en los días previos al comienzo de las fiestas, así como la noche de San Juan con el encendido de la hoguera a las 23.00 horas en el parque La Panderola del Grau. Con anterioridad, el sábado 20 de junio será la presentación de las reinas de las fiestas de Sant Pere.

DOMINGO, 14 de junio

• V Festival de Castellón “Remo de Dragón” Celebración del Festival del Bote de Dragón en el Puerto del Grao de Castellón, con experiencias y competiciones de dragon boat, stands de exhibición y actuaciones en el escenario. 🗓️ 14 de junio | 🕒 15:00 h - 20:30 h | 📍 Puerto del Grao de Castellón

VIERNES, 19 de junio

• Cantadas de San Juan Canto de albaes por las calles del Grao, a cargo del grupo Cantar por Cantar. Organizado por Colectivos por la Cultura en el Grao y patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón. 🗓️ 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Calles del Grao

SÁBADO, 20 de junio

• Cierre de la plaza de toros Montaje de los carafales a cargo de las peñas y collas del Grao. 🗓️ 20 de junio | 🕒 07:00 h | 📍 Plaza de toros del Grao

• Presentación de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor Acto festivo en el Muelle de Costa. A continuación, gran actuación de la Orquesta La Tribu hasta el cierre. Organizado por la Comisión de Fiestas de San Pedro y patrocinado por el Patronato Municipal de Fiestas. 🗓️ 20 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Muelle de Costa

DOMINGO, 21 de junio

• Entrega de los XXXIII Premios de la Mar de Poesía Acto organizado por la Asociación Cultural La Barraca, patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón y con la colaboración de la Autoridad Portuaria. 🗓️ 21 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Edificio Moruno

MARTES, 23 de junio

• Noche de San Juan Encendido de la hoguera, remate pirotécnico, correagua y conciertos en el Parque de la Panderola. El recorrido pasará por la plaza del Casal Jove, avenida del Puerto, paseo Buenavista, calle Gravina, calle Canalejas, avenida del Puerto y plaza del Casal Jove. Organiza Botafocs y patrocina el Patronato Municipal de Fiestas. 🗓️ 23 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Parque de la Panderola

VIERNES, 26 de junio

• Visita a las calles engalanadas Recorrido de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor, acompañados por los Dolçainers y Tabaleters del Grao. 🗓️ 26 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Calles del Grao

• XX Concierto extraordinario “Concierto de verano San Pedro 2026” Actuación de la Coral Polifónica San Pedro del Grao. 🗓️ 26 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Centro Cultural La Marina

• Tradicional cena de Reinas, Reinas Infantiles y Presidentes Infantiles Cena oficial dentro de las Fiestas de San Pedro. 🗓️ 26 de junio | 🕒 22:00 h

Un momento de la procesión en honor a Sant Pere. / KMY ROS

SÁBADO, 27 de junio

Inicio de fiestas

• Recogida de las Reinas y los Presidentes Acto de recogida de las Reinas y los Presidentes con sus Cortes de Honor, acompañados por la banda de música Unión Musical del Grau. 🗓️ 27 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Grao de Castellón

• Recepción de las Autoridades Recepción en la Tenencia de Alcaldía del Grao a cargo de las Reinas y los Presidentes con sus Cortes de Honor. 🗓️ 27 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Tenencia de Alcaldía del Grao

• Mascletà iniciadora de las fiestas de San Pedro Disparo de la mascletà inaugural de la LXXIII edición de las fiestas de San Pedro, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia, ganadora del concurso de Magdalena 2026. A continuación, inauguración del Escenario Panderola. 🗓️ 27 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Calle Trabajadores de la Mar / Parque de la Panderola

• Actuación de Motöret - Metal Castellón Concierto organizado y patrocinado por el Bar La Pacheca. 🗓️ 27 de junio | 🕒 12:15 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Actuación del Grupo Viral Música en directo en el Escenario Panderola, organizada y patrocinada por TS Audiovisuales. 🗓️ 27 de junio | 🕒 12:20 h | 📍 Escenario Panderola

• Vermuteo Garrapatero Vermuteo festivo organizado y patrocinado por la Peña Los Delinkuentes. 🗓️ 27 de junio | 🕒 12:30 h | 📍 Calle Almirante Cervera, 10

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Els Coves, de Pedreguer, Alicante. 🗓️ 27 de junio | 🕒 13:00 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación del Grupo Five Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 27 de junio | 🕒 17:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo Sant Pere Primera jornada del concurso con la ganadería Els Coves, de Pedreguer, Alicante. 🗓️ 27 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Recinto taurino

• Cavalcada de la Mar Desfile festivo que recorrerá las calles Churruca, Canalejas, Gravina, paseo Buenavista y avenida del Puerto. 🗓️ 27 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Calles del Grao

• Prueba del toro de Marqués de Albaserrada Prueba del toro de la ganadería Marqués de Albaserrada N37 G2, de la Comisión de Fiestas de San Pedro y la Federación de Peñas y Collas del Grao. 🗓️ 27 de junio | 🕒 21:00 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación de Quinto Elemento Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 27 de junio | 🕒 21:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Festival Remember Sesión con Toni Rico, Vicente Año, Raúl Adell, Roberto Bustos y DJ Pindi. 🗓️ 27 de junio | 🕒 22:30 h | 📍 Calle Gravina, 13

• Remember Festival Fiesta musical con Josel, Enrique Puig, Raquel Cardona Aka DJ K y Abel K Kaña. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Muelle de Costa

• CocoFest con DJ Nane Fiesta organizada y patrocinada por la Colla El Cocoteo. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Barceló, 2

• Actuación de Sin Bikini y discomóvil Fiesta de hermandad entre la Peña El Noray y la Colla Al Tram Tram. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Recordando los 2000 Sesión con DJ organizada y patrocinada por la Colla Els il·legals. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Monturiol, 13

• DJ Peta Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla l’Arrastre. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Ibiza, 26

• Actuación de Jarana y DJ Montes Fiesta organizada y patrocinada por la Peña El Congre. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Magallanes, 11

• DJ Sergio Porcar y Lowcoast Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Els Trastornats. 🗓️ 27 de junio | 🕒 23:30 h | 📍 Calle Alcocebre, 30

• Embolada del toro de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 27 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación de Lumar y DJ Héctor Vidal Fiesta organizada y patrocinada por la Colla Sense Remei. 🗓️ 27 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Plaza Pintor Porcar, 3

• Actuación del Serrucho Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 27 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Actuación Destrangis y DJ Peta Tributo a Estopa y sesión musical organizada y patrocinada por la Colla l’Arrastre. 🗓️ 27 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Ibiza, 26

DOMINGO, 28 de junio

• Despertà de la Colla Sense Remei Acto festivo matinal a cargo de la Colla Sense Remei. 🗓️ 28 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• VI Encierro de toros cerriles Encierro con toros de la ganadería El Torreón, de Santa Cruz de la Sierra, Cáceres. A continuación, vacas de la ganadería Capota, de Algimia de Almonacid, Castellón. 🗓️ 28 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Recinto taurino

• Visita a la calle Torrenostra Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor a la Peña 1001, Colla Per Collons y Colla Els Infiltrats. 🗓️ 28 de junio | 🕒 12:30 h | 📍 Calle Torrenostra

• Paella monumental Comida para los socios de la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Panderola. 🗓️ 28 de junio | 🕒 14:00 h | 📍 Parque La Panderola

• Remember con DJ Jaime Blasco Sesión musical organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 28 de junio | 🕒 17:00 h - 19:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Actuación de Menacho DJ Sesión musical organizada y patrocinada por la Penya l’Espardenya. 🗓️ 28 de junio | 🕒 18:00 h - 20:00 h | 📍 Calle Hermanos Pinzón, 4

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo Sant Pere Segunda jornada del concurso con la ganadería Hermanos Cali, de Moixent, Valencia. 🗓️ 28 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• Desfile, entrada y prueba de toros Entrada de toros de la ganadería El Torreón, que partirá de la calle Churruca y recorrerá la avenida del Puerto y la calle Canalejas hasta el recinto taurino. A continuación, prueba de los toros. 🗓️ 28 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Calles del Grao / Recinto taurino

• Actuación de Efrain y los Piratas Música en directo organizada y patrocinada por el Bar La Concha. 🗓️ 28 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Calle Gravina, 13

• Toques y volteos de la víspera Toques realizados por el Gremio de Campaneros de Castellón. 🗓️ 28 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Actuación de Rumba Sierra Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 28 de junio | 🕒 20:30 h - 22:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Batukada Actuación organizada y patrocinada por la Peña 1001. 🗓️ 28 de junio | 🕒 21:00 h - 22:00 h | 📍 Calle Torrenostra, 15

• DJ Ximo Pacheco Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla 12100. 🗓️ 28 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Canalejas, 16

• Embolada de los toros de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 28 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• DJ Colla Macameu Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Macameu. 🗓️ 28 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Sebastián Elcano, 17

• Orquesta La Misión Actuación del espectáculo más grande de España, organizada por la Comisión de Fiestas de San Pedro y patrocinada por el Patronato Municipal de Fiestas. 🗓️ 28 de junio | 🕒 00:30 h hasta cierre | 📍 Calle de la Sardina

LUNES, 29 de junio

Día de San Pedro

• Vacas enfundadas Acto taurino con reses de la ganadería Capota, de Algimia de Almonacid, Castellón. 🗓️ 29 de junio | 🕒 07:00 h | 📍 Recinto taurino

• Salves a San Pedro Acto a cargo de la Pirotecnia Peñarroja. 🗓️ 29 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Despertà de la Unió Musical del Grau Acto festivo matinal a cargo de la agrupación musical. 🗓️ 29 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Despertà de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Grau Acto festivo matinal con música tradicional. 🗓️ 29 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Mañana infantil Juegos tradicionales y espuma para los más pequeños, organizada y patrocinada por la Colla La Pepa. 🗓️ 29 de junio | 🕒 10:00 h - 14:00 h | 📍 Calle Marina Española, 10

• Performance Doloretes Actuación organizada y patrocinada por la Asociación Ciudad Feliz. 🗓️ 29 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Puerta de la Iglesia de San Pedro

• Masterclass de zumba Actividad organizada y patrocinada por la Peña 1001. 🗓️ 29 de junio | 🕒 11:00 h - 12:00 h | 📍 Calle Torrenostra, 15

• Toques de la Misa de la fiesta Toques realizados por el Gremio de Campaneros de Castellón. 🗓️ 29 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Grao de Castellón

• Misa Mayor en honor a San Pedro Celebración cantada por la Coral Polifónica de Sant Pere. Al finalizar, entrega del Aladroc d’Or a la Cofradía de Pescadores Sant Pere, toque y volteo de campanas y mascletà a cargo de Pirotecnia Alto Palancia. 🗓️ 29 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Iglesia de San Pedro / Puerto Pesquero

• Tombet de bou monumental Reparto del tradicional tombet de bou hasta agotar existencias. 🗓️ 29 de junio | 🕒 14:30 h | 📍 Plaza Miquel Peris

• Actuación de Antonio G Música en directo organizada y patrocinada por la Penya l’Espardenya. 🗓️ 29 de junio | 🕒 17:30 h - 19:30 h | 📍 Calle Hermanos Pinzón, 4

• Tarde Hula-Hop Actividad organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 29 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Ofrenda de flores a San Pedro Recorrido desde la Tenencia de Alcaldía por el paseo Buenavista, avenida del Puerto y calle Churruca hasta la Iglesia de San Pedro. 🗓️ 29 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Tenencia de Alcaldía / Iglesia de San Pedro

• Procesión marítima en honor a San Pedro Procesión desde la Iglesia de San Pedro hasta la dársena pesquera. A continuación, castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Peñarroja. 🗓️ 29 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Iglesia de San Pedro / Dársena pesquera

• Concierto de JuanRa Castillo “Libérate” Musical en homenaje a Rafael Conde “El Titi”. 🗓️ 29 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Muelle de Costa

Un momento de la ofrenda de flores a Sant Pere 2025. / KMY ROS

MARTES, 30 de junio

• Despertà de la Colla Tots per la Borda Acto festivo matinal a cargo de la colla. 🗓️ 30 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Despertà de la Peña El Congre Acto festivo matinal a cargo de la peña. 🗓️ 30 de junio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• XXVI Concurso de dibujo infantil Certamen infantil organizado y patrocinado por la Asociación Aula Debate Mujeres del Grao. 🗓️ 30 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Miquel Peris

• Campeonato de Dominó Torneo organizado y patrocinado por la Peña El Noray. 🗓️ 30 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Hermanos Cali, de Moixent, Valencia. 🗓️ 30 de junio | 🕒 12:30 h | 📍 Recinto taurino

• Visita a la Peña La Marxa Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 30 de junio | 🕒 12:30 h | 📍 Peña La Marxa

• Actuación de la Asociación Arte Blanco Actuación en el Templete del Puerto organizada por la Comisión de Fiestas de San Pedro y la Autoridad Portuaria. 🗓️ 30 de junio | 🕒 12:30 h | 📍 Templete del Puerto

• Visita a la Policía Local del Grao Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 30 de junio | 🕒 13:00 h | 📍 Policía Local del Grao de Castellón

• Concurso de Truk Concurso con inscripciones en la Peluquería Carmen, organizado y patrocinado por la Peña La Marxa. 🗓️ 30 de junio | 🕒 16:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Misa de Difuntos del Grao Homenaje especial a los difuntos de la Comisión de Culminación del Campanario del 2001. 🗓️ 30 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Grao de Castellón

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro Tercera jornada del concurso con la ganadería La Paloma, de Xaló, Alicante. 🗓️ 30 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• A bailar la peonza Actividad organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 30 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Desfile, entrada y prueba de toros Entrada de toros de las ganaderías El Torreón y Jara de Retamar, con recorrido desde la calle Churruca hasta el recinto taurino. 🗓️ 30 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Calles del Grao / Recinto taurino

• Teatro valenciano: “La meua dona, la teua i la de l’altre” Representación del Grupo teatral l’Armelar-Castellón de la obra de Jorge Vilar. 🗓️ 30 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Centro Cultural La Marina

• Tradicional torrà de la sardina Cena popular en la explanada de la lonja, con música ambiente. 🗓️ 30 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Explanada de la lonja

• II Edición “Tu cara me suena” Actividad organizada y patrocinada por la Peña Los Delinkuentes. 🗓️ 30 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Calle Almirante Cervera, 10

• Exhibición de carretones Actividad organizada y patrocinada por la Peña 1001. 🗓️ 30 de junio | 🕒 22:30 h | 📍 Calle Torrenostra, 15

• Petardeo con DJ Villa Sesión musical organizada y patrocinada por la Peña El Congre. 🗓️ 30 de junio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Magallanes, 11

• Embolada de los toros de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 30 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• Discomóvil Fiesta organizada y patrocinada por TS Audiovisuales. 🗓️ 30 de junio | 🕒 00:00 h | 📍 Muelle de Costa

MIÉRCOLES, 1 de julio

• Visita a la Residencia El Pinar Visita de la Reina, Presidente y Corte de Honor. 🗓️ 1 de julio | 🕒 11:00 h | 📍 Residencia El Pinar

• Visita a la Autoridad Portuaria Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 1 de julio | 🕒 12:00 h | 📍 Autoridad Portuaria

• Trofeo memorial a Dani “El Cata” de futbolín Torneo con inscripciones en la Peluquería Carmen, organizado y patrocinado por la Peña La Marxa. 🗓️ 1 de julio | 🕒 12:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Mañana infantil Actividad para niños organizada y patrocinada por la Peña Los Delinkuentes. 🗓️ 1 de julio | 🕒 12:00 h - 14:00 h | 📍 Calle Almirante Cervera, 10

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Hermanos Navarré, de Mora de Rubielos, Teruel. 🗓️ 1 de julio | 🕒 12:30 h | 📍 Recinto taurino

• Visita a la Colla Tots per la Borda Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 1 de julio | 🕒 13:00 h | 📍 Colla Tots per la Borda

• Actuación de DJ Montes y final del torneo de futbolín Música y final del torneo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 1 de julio | 🕒 17:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Fiesta infantil con juegos tradicionales Actividad organizada y patrocinada por la Colla Els il·legals. 🗓️ 1 de julio | 🕒 17:00 h - 21:00 h | 📍 Calle Monturiol, 13

• Concurso de Karaoke Concurso organizado y patrocinado por la Colla Si t’agarre t’espatarre. 🗓️ 1 de julio | 🕒 18:00 h - 20:30 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• II Edición Bingo Musical Actividad con DJ Ruben KST organizada y patrocinada por la Colla Els Infiltrats. 🗓️ 1 de julio | 🕒 18:00 h - 21:00 h | 📍 Calle Torrenostra, 18

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro Cuarta jornada del concurso con la ganadería Hermanos Navarré, de Mora de Rubielos, Teruel. 🗓️ 1 de julio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• Tarde infantil “Fiesta Pirata” Actividad organizada por la Asociación de Vecinos El Faro. 🗓️ 1 de julio | 🕒 18:30 h | 📍 Plaza de la Panderola

• Actuación del Grupo de Danzas Illes Columbretes Actuación con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castellón, en homenaje al Campanario del Grao. 🗓️ 1 de julio | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Miquel Peris

• Actuación de Jaume BM Música en directo organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 1 de julio | 🕒 19:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Encierro de carretones Recorrido infantil desde el Bar Las Planas por avenida del Puerto, calle Canalejas, calle Baleares y calle Canarias. Durante el encierro habrá reparto de horchata y fartons. 🗓️ 1 de julio | 🕒 20:00 h | 📍 Bar Las Planas y calles del Grao

• Cena de pa i porta Cena popular con Reinas, Presidentes, Cortes de Honor, autoridades, comisión, peñas, collas y vecindario. Al finalizar, actuación de la Orquesta La Mundial. 🗓️ 1 de julio | 🕒 22:00 h | 📍 Muelle de Costa

JUEVES, 2 de julio

• Despertà de la Colla l’Arrastre Acto festivo matinal a cargo de la colla. 🗓️ 2 de julio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• Visita a la Peña El Noray Visita de las Reinas y Presidentes junto a sus Cortes de Honor. 🗓️ 2 de julio | 🕒 11:00 h | 📍 Peña El Noray

• Cagà del Manso Actividad organizada y patrocinada por la Peña El Noray y la Colla l’Arrastre. 🗓️ 2 de julio | 🕒 11:30 h | 📍 Avenida de San Pedro, Vila Taurina

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Benavent, de Quatretonda, Valencia. 🗓️ 2 de julio | 🕒 12:30 h | 📍 Recinto taurino

• Concurso de Guiñote Concurso con inscripciones en la Peluquería Carmen, organizado y patrocinado por la Peña La Marxa. 🗓️ 2 de julio | 🕒 16:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Entrena con Grau Fit Actividad deportiva organizada y patrocinada por la Colla Els il·legals. 🗓️ 2 de julio | 🕒 17:00 h - 19:00 h | 📍 Calle Monturiol, 13

• Tarde infantil Actividad organizada y patrocinada por la Peña 1001. 🗓️ 2 de julio | 🕒 17:00 h - 18:30 h | 📍 Calle Torrenostra, 15

• Fiesta Remember Sesión con Toni Rico, DJ Oscar, DJ Marcos Florian y DJ Alex Campos. 🗓️ 2 de julio | 🕒 17:00 h - 21:00 h y 23:00 h - 02:00 h | 📍 Avenida San Pedro

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro Quinta jornada del concurso con la ganadería Benavent, de Quatretonda, Valencia. 🗓️ 2 de julio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• DJ Pollito Sesión musical organizada y patrocinada por el Bar La Concha. 🗓️ 2 de julio | 🕒 19:00 h - 22:00 h | 📍 Calle Gravina, 13

• Desfile, entrada y prueba de toros Entrada de toros de la ganadería El Torreón, con recorrido desde la calle Churruca por la avenida del Puerto y la calle Canalejas hasta el recinto taurino. 🗓️ 2 de julio | 🕒 19:30 h | 📍 Calles del Grao / Recinto taurino

• Teatro valenciano: “Pilar i Micalet” y “Un entropessó qualsevol pega en la vida” Representación del Grupo teatral San Pedro en homenaje a José Blanco “Pau”. 🗓️ 2 de julio | 🕒 20:00 h | 📍 Centro Cultural La Marina

• Concierto de San Pedro de la Banda Municipal de Castellón Actuación musical en el Templete del Muelle de Costa. 🗓️ 2 de julio | 🕒 20:00 h | 📍 Templete del Muelle de Costa

• Fiesta de la Raspa Sesión con Pacorroca y Toni Gentil DJ’s, organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 2 de julio | 🕒 20:00 h - 22:00 h y 23:00 h - 02:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• DJ Monty Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Tot a l’aire. 🗓️ 2 de julio | 🕒 22:00 h | 📍 Calle Alcocebre, 44

• Concurso de Recortes Infantil Actividad organizada por la Asociación de Emboladores El Serrallo y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 2 de julio | 🕒 22:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Espectáculo “Eternamente ABBA” Actuación de la Unión Musical del Grao e Infinity Producciones. 🗓️ 2 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Muelle de Costa

• Torneo de Beer Pong Actividad organizada y patrocinada por la Colla Sense Remei. 🗓️ 2 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Plaza Pintor Porcar, 3

• Pachangueo con DJ Fiesta organizada y patrocinada por la Colla Els il·legals. 🗓️ 2 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Monturiol, 13

• DJ Sergio Porcar Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Vodkabadats. 🗓️ 2 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Sebastián Elcano, 22

• Festival Tecno Flow con DJ VMN Fiesta organizada y patrocinada por la Colla Si t’agarre t’espatarre. 🗓️ 2 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• Embolada de los toros de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 2 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• TS Disco y Bacardit DJ Fiesta organizada y patrocinada por TS Audiovisuales. 🗓️ 2 de julio | 🕒 00:30 h | 📍 Muelle de Costa

Día de las paellas de 2025. / Toni Losas

VIERNES, 3 de julio

• Despertà de la Peña La Marxa Acto festivo matinal a cargo de la peña. 🗓️ 3 de julio | 🕒 08:00 h | 📍 Grao de Castellón

• III Concurso de Almuerzo modalidad sepia Certamen en honor a Vicente Guillamón Celades, organizado y patrocinado por la Colla La Clau. 🗓️ 3 de julio | 🕒 09:30 h | 📍 Calle Magallanes, 7

• Día de las Paellas Jornada gastronómica en el paseo Buenavista. Inscripciones en la Tenencia de Alcaldía del 22 al 26 de junio, de 9:00 h a 13:00 h. 🗓️ 3 de julio | 🕒 11:00 h | 📍 Paseo Buenavista

• Visita a la Residencia Militar de Castellón Visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 3 de julio | 🕒 11:00 h | 📍 Residencia Militar de Castellón

• Actuación del Grupo Relio Música en directo organizada y patrocinada por la Peña El Congre. 🗓️ 3 de julio | 🕒 12:00 h - 14:00 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Laura Parejo, de Cabanes, Castellón. 🗓️ 3 de julio | 🕒 12:30 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación de Rumba 13 Música en directo organizada y patrocinada por la Filà Mora d’En Trilles. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h - 20:00 h | 📍 Calle Gravina

• Actuación de Simago Lemons Música en directo organizada y patrocinada por la Peña El Noray. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h - 21:00 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Tardeo de música comercial Sesión con DJ Jaume BM y Rafa DJ, organizada y patrocinada por la Penya l’Hamet. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h - 21:30 h | 📍 Calle Barceló, 4

• Actuación de Kasparov Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h - 19:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Actuación del Showman del Serrucho Espectáculo organizado y patrocinado por la Colla Tots per la Borda. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h - 21:00 h | 📍 Calle Ibiza, 7

• Guerra de agua Actividad organizada y patrocinada por la Peña 1001. 🗓️ 3 de julio | 🕒 17:00 h | 📍 Calle Torrenostra, 15

• Actuación del Grupo Five Música en directo organizada y patrocinada por la Colla Si t’agarre t’espatarre. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:00 h - 20:00 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• Actuación de Rumbas Callejeras Música en directo organizada y patrocinada por la Peña Los Delinkuentes. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:00 h - 20:00 h | 📍 Calle Almirante Cervera, 10

• Rock and Roll con Juan Nadie y Enrocats Concierto organizado y patrocinado por el Bar La Casita. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:00 h - 22:00 h | 📍 Avenida San Pedro

• Concierto tributo Héroes Gamba Punk Rock DJ Actuación organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:00 h - 22:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro Sexta jornada del concurso con la ganadería Laura Parejo, de Cabanes, Castellón. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación de Vudú Música en directo organizada y patrocinada por la Peña Gent del Barri. 🗓️ 3 de julio | 🕒 18:00 h - 20:30 h | 📍 Calle Alcocebre, 41

• Desfile, entrada y prueba de toros Entrada de toros de las ganaderías Peñas Blancas y Cayetano Muñoz, con recorrido desde la calle Churruca por la avenida del Puerto y la calle Canalejas hasta el recinto taurino. 🗓️ 3 de julio | 🕒 19:30 h | 📍 Calles del Grao / Recinto taurino

• Actuación de Resilientes Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 3 de julio | 🕒 19:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Teatro valenciano: “Elles són la meva bogeria” Representación del Grupo teatral Baladre de la obra de Remei Sánchez. 🗓️ 3 de julio | 🕒 20:00 h | 📍 Centro Cultural La Marina

• Actuación de Patxi Ojana Música en directo organizada y patrocinada por el Bar La Concha. 🗓️ 3 de julio | 🕒 20:00 h - 22:00 h | 📍 Calle Gravina, 13

• DJ Fresquer Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Si t’agarre t’espatarre. 🗓️ 3 de julio | 🕒 20:00 h - 22:00 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• Fiesta de hermandad Encuentro festivo organizado y patrocinado por la Colla l’Arrastre. 🗓️ 3 de julio | 🕒 21:00 h | 📍 Calle Ibiza, 26

• Actuación de Paradita Flamenca Música en directo organizada y patrocinada por la Peña El Noray. 🗓️ 3 de julio | 🕒 21:00 h - 23:00 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Actuación de JuanRa Homenaje a Pepa Wheels organizado y patrocinado por la Colla La Pepa. 🗓️ 3 de julio | 🕒 22:00 h | 📍 Calle Marina Española, 10

• Actuación de la Orquesta Bella Donna Concierto organizado y patrocinado by el Ayuntamiento de Castellón. 🗓️ 3 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Parque de la Panderola

• Actuación de Gen Z y discomóvil Fiesta organizada y patrocinada por la Peña El Noray. 🗓️ 3 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Actuación del Grupo Flamenco Chanela Música flamenca organizada y patrocinada por el Bar La Concha. 🗓️ 3 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Gravina, 13

• Embolada de los toros de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 3 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• Macrodiscomóvil Xperience TS Fiesta organizada y patrocinada por TS Audiovisuales. 🗓️ 3 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Muelle de Costa

• Fiesta de la juventud Sesión con DJ Monty y DJ Sergio Porcar, organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 3 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

SÁBADO, 4 de julio

• Subida al Campanario de la Iglesia de San Pedro Visita con guía y explicación del campanario y las campanas, en conmemoración de su 25 aniversario. 🗓️ 4 de julio | 🕒 10:00 h - 13:00 h | 📍 Iglesia de San Pedro

• Actuación del Grupo Son de Pomar Música en directo organizada y patrocinada por la Asociación Aficionats al Bou Grau. 🗓️ 4 de julio | 🕒 12:00 h | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Pelota valenciana Actividad deportiva organizada y patrocinada por la Asociación Cultural La Morralla. 🗓️ 4 de julio | 🕒 12:00 h - 15:00 h | 📍 Calle Canalejas

• Rotulación de la Plaza Virgen del Carmen Acto de rotulación de la plaza. A continuación, visita de las Reinas, Presidentes y Cortes de Honor. 🗓️ 4 de julio | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Virgen del Carmen

• Actuación del Grupo Relio Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 4 de julio | 🕒 12:15 h - 14:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Encierro y prueba de vacas Acto taurino con reses de la ganadería Raúl Izquierdo, de Codo, Zaragoza. 🗓️ 4 de julio | 🕒 12:30 h | 📍 Recinto taurino

• Actuación de Malaidea Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 4 de julio | 🕒 17:00 h - 19:30 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• DJ’s del Terreno Sesión musical organizada y patrocinada por el Bar La Casita. 🗓️ 4 de julio | 🕒 17:00 h - 21:00 h y 23:00 h - 02:00 h | 📍 Avenida San Pedro

• XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro Séptima jornada del concurso con la ganadería Raúl Izquierdo, de Codo, Zaragoza. 🗓️ 4 de julio | 🕒 18:30 h | 📍 Recinto taurino

• Desfile, entrada y prueba de toros Entrada de toros de las ganaderías Julio de la Puerta y El Torreón, con recorrido desde la calle Churruca por la avenida del Puerto y la calle Canalejas hasta el recinto taurino. 🗓️ 4 de julio | 🕒 19:30 h | 📍 Calles del Grao / Recinto taurino

• Funktastic DJ Sesión musical organizada y patrocinada por el Bar La Pacheca. 🗓️ 4 de julio | 🕒 20:00 h - 22:00 h y 23:00 h hasta cierre | 📍 Avenida San Pedro, 28

• Actuación de Marisma Música en directo organizada y patrocinada por la Colla Sense Remei. 🗓️ 4 de julio | 🕒 20:30 h - 22:00 h | 📍 Plaza Pintor Porcar, 3

• Actuación de Efrain y los Piratas Música en directo organizada y patrocinada por la Colla La Pepa. 🗓️ 4 de julio | 🕒 22:00 h | 📍 Calle Marina Española, 10

• Festival Remember Sesión con Diego Cuevas, Toni Rico, Josvi, Fran Corredera y Noe+Txomin. 🗓️ 4 de julio | 🕒 22:00 h | 📍 Calle Gravina, 13

• Bingo musical con karaoke Actividad organizada y patrocinada por la Peña El Noray y Peña La Borrasca. 🗓️ 4 de julio | 🕒 22:30 h | 📍 Calle Álvaro de Bazán, 5

• Esclat de foc Correfoc especial para San Pedro a cargo de Dimonis de la Plana, con inicio en la Puerta del Mar y recorrido por el paseo Buenavista y la avenida del Puerto hasta el Casal Jove, con apoteosis final de fuego y pirotecnia. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Puerta del Mar / Casal Jove

• Actuación del Grupo Five Música en directo organizada y patrocinada por la Filà Mora d’En Trilles. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Gravina

• DJ Montes y Adry Bass Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla 12100. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Canalejas, 16

• El Congresh con DJ L-Wheels Fiesta organizada y patrocinada por la Peña El Congre. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:00 h | 📍 Calle Torrenostra, 1

• Macrodiscomóvil con DJ Ruben KST Fiesta organizada y patrocinada por la Colla Els Infiltrats. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:30 h | 📍 Calle Torrenostra, 18

• Actuación de Alejandro Díaz y la banda, y DJ Música en directo y sesión organizada y patrocinada por la Colla Vodkabadats. 🗓️ 4 de julio | 🕒 23:30 h | 📍 Calle Sebastián Elcano, 22

• Embolada de los toros de la tarde Acto taurino nocturno. 🗓️ 4 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Recinto taurino

• DJ Paguifest Sesión musical organizada y patrocinada por la Colla Sense Remei. 🗓️ 4 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Plaza Pintor Porcar, 3

• Actuación del Serrucho Música en directo organizada y patrocinada por la Peña La Marxa. 🗓️ 4 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Tripulantes de la Paca, 1

• Urban Fest con DJ Xavi Martínez Fiesta organizada y patrocinada por la Colla Si t’agarre t’espatarre. 🗓️ 4 de julio | 🕒 00:00 h | 📍 Calle Magallanes, 2

• Gran concierto de Isabel Aaiún y DJ Fernando Moreno Concierto organizado y patrocinado por el Patronato Municipal de Fiestas. 🗓️ 4 de julio | 🕒 00:30 h | 📍 Muelle de Costa

DOMINGO, 5 de julio

• Mañana acuática infantil Actividad infantil acuática organizada por la Comisión de Fiestas de San Pedro. 🗓️ 5 de julio | 🕒 10:00 h - 14:00 h | 📍 Parque de La Panderola, junto a las pistas de baloncesto

• Concurso de paellas Concurso en la plaza Pintor Porcar y la calle Baleares, con consumición gratis para los participantes patrocinada por BFB. Inscripciones en la Tenencia de Alcaldía del 22 al 26 de junio, de 9:00 h a 13:00 h. 🗓️ 5 de julio | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Pintor Porcar y calle Baleares

• Fiesta del agua Actividad organizada y patrocinada por la Colla Els il·legals. 🗓️ 5 de julio | 🕒 16:00 h | 📍 Calle Monturiol, 13

• Entrega de premios y pasacalle final de fiestas Entrega de premios en la explanada del Casal Jove. A continuación, pasacalle final con la participación de todas las peñas y collas del Grao, con recorrido por avenida del Puerto, calle Canalejas, calle Gravina y paseo Buenavista. 🗓️ 5 de julio | 🕒 20:30 h | 📍 Explanada del Casal Jove

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• Espectáculo final “Visca Sant Pere” Clausura de fiestas a cargo de Splai Teatre y la Pirotecnia Peñarroja. 🗓️ 5 de julio | 🕒 A continuación | 📍 Tenencia de Alcaldía del Grao