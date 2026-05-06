El PSPV de Castelló acusa a Begoña Carrasco de “no tener proyectos de vivienda asequible”

Jorge Ribes, concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, ha criticado este miércoles la falta de iniciativa y ambición del gobierno de Begoña Carrasco en materia de vivienda después de que, en el pleno municipal del pasado 30 de abril, ni la alcaldesa ni la concejala de Vivienda, Ester Giner, fueran capaces de concretar ninguna medida para aprovechar la cesión de los derechos de tanteo y retracto aprobada por la Generalitat.

Ribes recuerda que el Consell aprobó en marzo permitir al Ayuntamiento de Castelló ejercer los derechos de adquisición preferente para favorecer el incremento del parque público de vivienda. Esto supone que el consistorio podrá comprar con prioridad sobre cualquier comprador privado, igualando la oferta, precio y condiciones de venta. “Estamos hablando de una herramienta importante para aumentar la vivienda pública y social en Castelló en un momento de auténtica emergencia habitacional, pero la respuesta del gobierno PP-Vox es que ‘lo están estudiando’”, ha lamentado.

Jorge Ribes es concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El edil socialista considera “muy preocupante” que la alcaldesa “ni siquiera aprovechara la pregunta formulada en el pleno para trasladar una mínima hoja de ruta o un compromiso político claro”. “Era una oportunidad perfecta para decir que su prioridad será ampliar el parque público, facilitar vivienda asequible a las familias de Castelló, ayudar a la gente joven o atender a quienes más dificultades tienen para acceder a un alquiler. Pero no dijeron absolutamente nada, quizás porque no tienen nada que aportar en un tema clave como este”, ha señalado.

Desde el PSPV recuerdan que Castelló se encuentra entre las ciudades donde más está aumentando el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, una situación que está expulsando a muchas familias y jóvenes del mercado residencial. “Llevamos meses advirtiendo de que la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía y, sin embargo, después de casi tres años de gobierno de PP y Vox seguimos viendo anuncios, promesas y titulares, pero muy pocos hechos”, ha afirmado Ribes.

El concejal socialista ha criticado además algunas decisiones adoptadas por el ejecutivo municipal que, a juicio del PSPV, van precisamente en dirección contraria a reforzar el parque público. “Mientras otras administraciones intentan facilitar herramientas para aumentar la vivienda social, el gobierno de Carrasco ha optado por regalar suelo municipal en Censal para favorecer intereses privados, sustituyendo 121 viviendas de protección pública en alquiler por viviendas en venta, una decisión que además ha supuesto la pérdida de 5,2 millones de euros de fondos europeos”, ha denunciado.

Para Jorge Ribes, la falta de respuesta del gobierno municipal demuestra que “no existe una estrategia seria de vivienda en Castelló”. “La emergencia habitacional no se combate diciendo que se está estudiando un convenio. Se combate con planificación, con recursos y con voluntad política para garantizar el derecho a la vivienda”, ha añadido.

Pacto por la Vivienda

El grupo municipal socialista, en cualquier caso, vuelve a plantearle a Begoña Carrasco que asuma la propuesta de Pacto por la Vivienda ofrecido en el debate del Estado de la Ciudad del pasado mes de septiembre. Un plan, abierto a nuevas aportaciones, que recoge siete ejes prioritarios “que siguen sin aceptar”.

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El objetivo es aplicar de forma efectiva la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención a la declaración de zonas tensionadas; crear una mesa municipal de trabajo; activar un plan municipal de ayudas al alquiler social, destinado a personas jóvenes, familias monoparentales y monomarentales, a personas mayores con bajos ingresos y a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad habitacional; fomentar el alquiler asequible de viviendas vacías con incentivos a pequeños propietarios; priorizar la promoción de vivienda pública de alquiler asequible; crear un parque municipal de viviendas de alquiler asequible y, finalmente, acordar la suspensión temporal de nuevas licencias de uso turístico hasta que se consensúe y apruebe un modelo municipal de alojamiento turístico”.