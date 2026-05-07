Ayuntamiento
Los barrios de Castelló y los días en los que puedes aprender a hacer trucos de magia
De mayo a octubre excepto septiembre y dirigidos a niños de 8 a 12 años especialmente
El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, ha previsto talleres de magia en los barrios de la ciudad durante cinco meses (de mayo a octubre excepto septiembre) con el fin de dinamizar estas zonas, según ha explicado el concejal Paco Cabañero.
Las representaciones comenzarán el próximo mes de mayo, concretamente el día 9, a las 18 horas, en el Grupo Sequiol. Durante el mes de junio habrá cuatro actuaciones: la primera será el día 5, a las 18 horas, en el Grupo Lourdes; el día 13, a las 20 horas, en el Primer Molí, el día 19 será el turno del Grupo Perpetuo Socorro, a las 16 horas, y la última actuación de junio tendrá lugar el día 23, a las 19 horas, en el Grupo Tombatossals. En el mes de julio se podrán disfrutar tres sesiones de magia, todas ellas con el mismo horario, a las 19 horas. La primera será el día 15, en el Grupo Reyes, el día 25, en Penyeta Roja, y el día 31, en la Marjaleria.
En agosto también habrá tres actuaciones. La primera será el día 5, en el barrio Benadressa, a las 18 horas; el día 7 será el turno del Polígono Rafalafena, a las 20 horas, y la última actuación del mes de agosto tendrá lugar en el Grupo San Agustín y San Marcos, el día 12, a las 19 horas.
La última sesión de los Talleres de Magia en los Barrios tendrá lugar en el mes de octubre, el día 9, Día de la Comunitat Valenciana, a las 12 horas, en el Grupo Rosario.
Por su parte, desde el dúo “Magia a Dos” han comentado que “estos talleres van dirigidos especialmente a niños de entre 8 y 12 años, pero para adultos también porque hay juegos muy efectivos de los que ellos también pueden disfrutar”. Asimismo, ha comentado que los talleres tienen una duración aproximada de entre “una hora y cuarto o una hora y media”. “En los barrios que fuimos el año pasado fuimos muy bien acogidos y esperamos este año tener el mismo éxito”, ha concluido el mago.
Actividades
MAYO
- 9 de mayo, a las 18:00 horas, en el Grupo Sequiol.
JUNIO
- 5 de junio, a las 18:00 horas, en el Grupo Lourdes.
- 13 de junio, a las 20:00 horas, en el Primer Molí.
- 19 de junio, a las 16:00 horas, en el Grupo Perpetuo Socorro.
- 23 de junio, a las 19:00 horas, en el Grupo Tombatossals.
JULIO
- 15 de julio, a las 19:00 horas, en el Grupo Reyes.
- 25 de julio, a las 19:00 horas, en Penyeta Roja.
- 31 de julio, a las 19:00 horas, en la Marjaleria.
AGOSTO
- 5 de agosto, a las 18:00 horas, en el barrio Benadressa.
- 7 de agosto, a las 20:00 horas, en el Polígono Rafalafena.
- 12 de agosto, a las 19:00 horas, en el Grupo San Agustín y San Marcos.
OCTUBRE
- 9 de octubre, a las 12:00 horas, en el Grupo Rosario.
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