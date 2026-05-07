A partir de septiembre
Castelló reserva dinero para pagar productividades a 79 policías locales y no descarta a otros funcionarios
Con efecto retroactivo desde 2022
El Ayuntamiento de Castelló ha reservado dinero de los remanentes del presupuesto que incorporará a las cuentas municipales de 2027 para pagar las productividades con efecto retroactivo desde el 2022 a un total de 79 policías locales que denunciaron al consistorio. Según ha destacado este jueves el portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadna, Antonio Ortolá, el Ayuntamiento "entiende que la sentencia será favorables a estos funcionarios y que se desestimará el recurso municipal", por lo que el equipo municipal ha sido previsor con la reserva de este dinero que les tendrá que pagar a estos trabajadores municipales en el último trimestre del año.
Además, Ortolá ha reconocido que esta sentencia sentaría jurisprudencia sobre la petición de otros funcionarios municipales de otras áreas como, por ejemplo, la de emergencias, brigadas u ordenanzas, que también han pedido el pago de esta productividad. "Habrá que ver cómo hacerlo", ha concluido Ortolá.
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