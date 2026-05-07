Castelló reserva dinero para pagar productividades a 79 policías locales y no descarta a otros funcionarios

El Ayuntamiento de Castelló ha reservado dinero de los remanentes del presupuesto que incorporará a las cuentas municipales de 2027 para pagar las productividades con efecto retroactivo desde el 2022 a un total de 79 policías locales que denunciaron al consistorio. Según ha destacado este jueves el portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadna, Antonio Ortolá, el Ayuntamiento "entiende que la sentencia será favorables a estos funcionarios y que se desestimará el recurso municipal", por lo que el equipo municipal ha sido previsor con la reserva de este dinero que les tendrá que pagar a estos trabajadores municipales en el último trimestre del año.

Antonio Ortolá es portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadana. / Mediterráneo

Además, Ortolá ha reconocido que esta sentencia sentaría jurisprudencia sobre la petición de otros funcionarios municipales de otras áreas como, por ejemplo, la de emergencias, brigadas u ordenanzas, que también han pedido el pago de esta productividad. "Habrá que ver cómo hacerlo", ha concluido Ortolá.