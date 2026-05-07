Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusRatas colegio CastellóFestival en CastellónSubasta material de construcciónTrabajo en PirámidePremio aceite CastellónPrograma fiestas Sant Pere
instagramlinkedin

A partir de septiembre

Castelló reserva dinero para pagar productividades a 79 policías locales y no descarta a otros funcionarios

Con efecto retroactivo desde 2022

Dos policías locales de Castelló en su jornada de trabajo.

Dos policías locales de Castelló en su jornada de trabajo. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha reservado dinero de los remanentes del presupuesto que incorporará a las cuentas municipales de 2027 para pagar las productividades con efecto retroactivo desde el 2022 a un total de 79 policías locales que denunciaron al consistorio. Según ha destacado este jueves el portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadna, Antonio Ortolá, el Ayuntamiento "entiende que la sentencia será favorables a estos funcionarios y que se desestimará el recurso municipal", por lo que el equipo municipal ha sido previsor con la reserva de este dinero que les tendrá que pagar a estos trabajadores municipales en el último trimestre del año.

Antonio Ortolá es portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadana.

Antonio Ortolá es portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Seguridad Ciudadana. / Mediterráneo

Además, Ortolá ha reconocido que esta sentencia sentaría jurisprudencia sobre la petición de otros funcionarios municipales de otras áreas como, por ejemplo, la de emergencias, brigadas u ordenanzas, que también han pedido el pago de esta productividad. "Habrá que ver cómo hacerlo", ha concluido Ortolá.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló
  2. Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
  3. Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
  4. Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
  5. El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
  6. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  7. Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
  8. Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló

Castelló reserva dinero para pagar productividades a 79 policías locales y no descarta a otros funcionarios

Castelló reserva dinero para pagar productividades a 79 policías locales y no descarta a otros funcionarios

Castelló recurre al veneno contra las ratas en el colegio Manel Garcia Grau ante la alarma por el hartavirus

Castelló recurre al veneno contra las ratas en el colegio Manel Garcia Grau ante la alarma por el hartavirus

Los barrios de Castelló y los días en los que puedes aprender a hacer trucos de magia

Los barrios de Castelló y los días en los que puedes aprender a hacer trucos de magia

¿Quieres ver el eclipse desde las Islas Columbretes de Castelló? Una iniciativa que se suma a las conferencias en el Planetario

¿Quieres ver el eclipse desde las Islas Columbretes de Castelló? Una iniciativa que se suma a las conferencias en el Planetario

Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló: tres foodtrucks, una churrería y seis 'paraetes'

Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló: tres foodtrucks, una churrería y seis 'paraetes'

Castelló balla al ritme de la tradició amb el 41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó

Castelló balla al ritme de la tradició amb el 41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó

La segunda vida de la discoteca Oxo en Castelló: El edificio prepara su regreso cuatro años después del gran incendio

La segunda vida de la discoteca Oxo en Castelló: El edificio prepara su regreso cuatro años después del gran incendio

Educación suspende las clases en el colegio Manel Garcia Grau de Castelló por la presencia de ratas

Educación suspende las clases en el colegio Manel Garcia Grau de Castelló por la presencia de ratas
Tracking Pixel Contents