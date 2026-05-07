Castelló recurre al veneno contra las ratas en el colegio Manel Garcia Grau ante la alarma por el hartavirus

El Ayuntamiento de Castelló ha intensificado las actuaciones para eliminar las ratas en el colegio Manel Garcia Grau tras incrementarse las alarmas entre la comunidad educativa por el hartavirus y, después de que la Conselleria de Educación suspendiera las clases de este jueves y viernes en el centro, la empresa de desratización municipal ha comenzado a colocar veneno en los lugares donde se ha detectado la presencia de roedores, en el aulario de infantil y en alguna clase de primaria. Así lo ha confirmado este jueves el portavoz del gobierno municipal y concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, quien ha explicado que las primeras alertas llegaron al consistorio en febrero y que a principios de marzo "tomamos las primeras medidas". "Colocamos trampas pero el resultado no fue el esperado", ha destacado el edil.

Vicent Sales es portavoz del gobierno local del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Por este motivo, desde hoy y hasta el domingo, se está realizando un "trabajo intensivo con veneno al que hay que sumar las labores que están realizando las brigadas municipales y celadores". Todo el equipo está trabajando en desinfectar la zona debido a los excrementos de ratas, tirar lo contaminado que será repuesto y tapar los agujeros realizados por las ratas, por lo que ha habido que desalojar al alumnado, alrededor de 500 estudiantes. Según el portavoz, quien lanzado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, ha destacado que es posible que los nidos estén en el pladur o en los falsos techos, si bien la presencia de ratones no ha afectado al comedor. Finalmente, ha confiado en que estas tareas terminen con la presencia de ratas en el colegio, mientras que el concejal del PSOE José Segura ha exigido explicaciones a Begoña Carrasco tras el cierre del CEIP Manel García Grau por la plaga de ratas.

Urbanismo en Censal y tenencia alcaldía Grau

Por otra parte, el edil ha manifestado tras la junta de gobierno local que el ejecutivo de Carrasco ha aprobado el expediente para contratar, mediante procedimiento abierto, la asistencia técnica para la redacción de la documentación necesaria (con un plazo de 15 meses) para el desarrollo por gestión directa del ámbito de actuación del sector de suelo urbanizable residencial SR Censal que acogerá algo más de mil viviendas, casi 400 de ellas de VPP, tal y como ya publicó este periódico. También han dado luz verde al proyecto de obras de la reforma de la planta baja y el patio interior de la tenencia de alcaldía del Grau para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía con un presupuesto total a 295.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.