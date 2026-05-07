Castellón conciencia a 1.100 jóvenes sobre la lacra de la explotación sexual

Alrededor de 1.100 alumnos de entre 15 y 18 años han participado en 2025 en los 50 talleres que han tenido lugar en 13 centros educativos de la ciudad para concienciar a los más jóvenes de la necesidad de hacer frente a la lacra social de la explotación sexual. El objetivo de estas jornadas es “sensibilizar sobre la realidad de la trata de seres humanos y la prostitución. Reducir el estigma social asociado a las mujeres que ocupan la prostitución visibilizando la realidad a la que se enfrentan. Una labor de concienciación muy importante entre los más jóvenes que previene conductas que hay que erradicar de nuestra sociedad”, según ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la reunión que ha mantenido con diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la inclusión social y la lucha contra la explotación sexual como APIP–ACAM, CASDA, y Fundación Salud y Comunidad y en la que también han participado el vicepresidente de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Jaime de los Santos; el presidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso de los Diputados, Oscar Clavell; y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara.

Un momento de la reunión, este jueves. / Mediterráneo

Carrasco también ha subrayado que los talleres sobre prostitución y trata de personas "han tenido un gran éxito entre los centros y eso ha hecho también que crezca la demanda de esta iniciativa, tal y como nos han transmitido los equipos docentes. De hecho se ha ampliado a grupos de FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y no solo de Bachilllerato y ESO”. De esta manera, está previsto que este año estos talleres se impartan de octubre a diciembre de 2026 y en 2027.

La primera edila también ha anunciado que “a partir de ahora vamos a reforzar la importancia de estos talleres incluyéndolos en la formación que ofrecemos para en el ámbito educativo para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, junto a otros talleres de prevención de Igualdad y Violencia de Género” y ha agradecido la labor de las entidades con las que se ha reunido.

Finalmente, Begoña Carrasco, quien ha puesto en valor la educación, ha destacado a estos talleres como una herramienta de sensibilización y concienciación sobre la realidad existente en torno a la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la población adolescente.