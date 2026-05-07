¿Quieres ver el eclipse desde las Islas Columbretes de Castelló? Una iniciativa que se suma a las conferencias en el Planetario

Dos iniciativas diferentes en Castelló permitirán observar y aprender sobre el eclipse del 12 de agosto que se podrá ver de forma privilegiada desde la capital de la Plana. La primera de ellas es una travesía marina a bordo de un buque escuela Cervantes Saavedra (ha participado en Escala a Castelló) que permitirá a los navegantes observar este fenómeno en las inmediaciones de las Islas Columbretes. Además de las dos salidas ya programadas para verano, del 5 al 9 y del 20 al 23 de agosto, se ha incorporado este año la Travesía Eclipse 360, una experiencia que tendrá lugar del 11 al 16 de agosto y dirigida a observar el eclipse solar previsto.

Carrasco y Giner en el Planetario de Castelló. / Mediterráneo

Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló ha programado Los sábados del eclipse, el ciclo de conferencias divulgativas que comenzará este sábado 9 de mayo, a las 11:30h, con la conferencia Eclipses totales de Sol desde Castellón, impartida por Manuel Canseco, catedrático de Matemáticas retirado. La segunda sesión tendrá lugar el 23 de mayo, también a las 11:30h, y contará con uno de los nombres más relevantes del ámbito astronómico nacional, Rafael Bachiller, doctor en Física, director del Observatorio Astronómico Nacional y director de la Comisión Nacional del Eclipse, que ofrecerá la conferencia Eclipses de Sol en la historia: entre el terror y la ciencia. Ambas sesiones serán de entrada libre hasta completar aforo.

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Esta iniciativa está inmersa en las 14 acciones previas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde el pasado mes de febrero para acercar a la ciudadanía al fenómeno astronómico del 12 de agosto. El ciclo está integrado por seis conferencias que se celebrarán en distintos sábados hasta la llegada del eclipse, siempre con carácter divulgativo y con acceso gratuito.