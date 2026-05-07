Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló: tres foodtrucks, una churrería y seis 'paraetes'

Las fiestas de Sant Pere del Grau que tendrán lugar del 27 de junio al 5 de julio, contarán con tres foodtrucks, seis paraetes y una churrería, y cuyos interesados en ofertar estas actividades tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar ofertas y obtener autorización de ocupación de vía pública para estos espacios. Así lo publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este jueves, el mismo día en el que el consell rector del Patronato Municipal de Fiestas ha aprobado por unanimidad el progama oficial de las celebraciones en honor al santo marinero y que contempla, tal y como adelantó este miércoles el periódico Mediterráneo, alrededor de 175 actos.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que entre las novedades de este año destaca la actuación de Isabel Aaiún, cantante de La potra salvaje, la orquesta La Misión, una Cavalcada de la Mar con novedades y sorpresas, el correfoc de Dimonis de la Plana el encierro de toros cerriles de El Torreón. Además, el gobierno municipal pone el valor el trabajo de la comisión de fiestas, la comisión taurina, las entidades colaboradoras, las peñas y colectivos que hacen posible unas fiestas vivas, participativas y pensadas para todos los públicos.