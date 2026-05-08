Más de 600 profesionales del sector logístico y portuario se dan cita en las paellas de PortCastelló

Más de 600 profesionales del sector logístico y portuario de la provincia se han dado cita hoy en el puerto de Castellón, junto a la Marina, para disfrutar de las ya tradicionales paellas con la comunidad portuaria. Un evento consolidado como el principal punto de encuentro de los agentes que integran la cadena logística y el tejido empresarial de la provincia, siendo una de las citas imprescindibles del calendario anual de PortCastelló.

Al encuentro, que ha tenido como anfitriones al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y al director de PortCastelló, Manuel J. García, se han sumado también trabajadores de la casa y representantes del tejido social e institucional de la Comunitat con la participación de representantes del gobierno local y autonómico, entre los que destacan concejales del Ayuntamiento de Castellón, consellers y directores generales del Gobierno Valenciano, lo que subraya la importancia estratégica del puerto como motor económico de la provincia.

Una jornada de carácter lúdico que busca afianzar las relaciones profesionales en un ambiente distendido que aúna gastronomía, cultura y tradición. La iniciativa pretende reconocer el esfuerzo diario de las empresas y trabajadores que operan en el recinto portuario, fomentando un sentimiento de pertenencia esencial para la Autoridad Portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón ha destacado que “las paellas de la comunidad portuaria son una oportunidad única para fortalecer y estrechar lazos fuera del entorno operativo habitual y agradecer la confianza de las empresas que apuestan a diario por impulsar nuestro puerto, proyectos de futuro, e inversiones que son motor de empleo y crecimiento económico para el conjunto de la economía castellonense”.

Con la organización de este evento, la Autoridad Portuaria reafirma su compromiso con la dinamización social y su reconocimiento a la comunidad portuaria.