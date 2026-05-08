AlertaCAS supera las 1.000 descargas en sus primeras dos semanas

La aplicación municipal AlertaCAS, impulsada por el Ayuntamiento de Castelló a través del área de Seguridad y Emergencias, ha superado las 1.000 descargas en sus primeras dos semanas de funcionamiento, un dato que refleja la progresiva implantación de esta herramienta entre la ciudadanía y el interés por contar con nuevos canales de información directa en materia de seguridad.

Además, la plataforma ha demostrado ya su eficacia tras el envío de dos avisos oficiales a través del sistema. El primero de ellos correspondió a una alerta amarilla por lluvias activada el pasado lunes, mientras que el segundo aviso fue remitido ayer jueves, permaneciendo activo entre las 12:00 y las 22:00 horas aproximadamente, informando a la ciudadanía de la situación meteorológica y de las recomendaciones de prevención ante el episodio de lluvias.

Estas notificaciones permitieron que los usuarios recibieran información inmediata sobre la situación, cumpliendo así con el objetivo de ofrecer una comunicación directa, veraz y ágil que contribuya a la prevención y a una mejor preparación ante posibles incidencias.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha valorado muy positivamente estos primeros resultados, destacando que “en apenas dos semanas hemos superado las 1.000 descargas, lo que demuestra el interés de los vecinos por contar con herramientas que mejoren su seguridad y su acceso a la información en tiempo real, y confirma que estamos avanzando en la dirección correcta en materia de modernización y servicio público”.

En relación con los avisos enviados a través de la aplicación, Ortolá ha señalado que “hemos podido comprobar que AlertaCAS funciona, y lo hace con eficacia, ya que estos primeros envíos en situaciones reales nos permiten confirmar que la aplicación cumple su función de informar con inmediatez, fiabilidad y utilidad, que son precisamente los pilares sobre los que se ha diseñado esta herramienta”.

El edil ha subrayado también que “este tipo de soluciones tecnológicas nos permiten anticiparnos a las situaciones de riesgo, mejorar la capacidad de respuesta de la ciudadanía y reforzar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, ofreciendo una atención más ágil, más cercana y más adaptada a las necesidades actuales de la ciudad”.

Por último, Ortolá ha animado a la ciudadanía a seguir descargando la aplicación, afirmando que “cuantos más usuarios formen parte de esta red, más eficaz será el sistema, porque se trata de una herramienta pensada para protegernos entre todos, fomentar la prevención y seguir avanzando hacia un modelo de ciudad inteligente en el que la tecnología esté al servicio de las personas”.

¿Cómo funciona AlertaCAS?

AlertaCAS es una herramienta tecnológica diseñada para transformar la relación entre la ciudadanía y los servicios de seguridad y emergencias. Integra en una única plataforma la recepción de avisos en tiempo real sobre incidencias meteorológicas, cortes de tráfico, eventos relevantes o comunicados oficiales. Asimismo, permite establecer contacto directo con la Policía Local mediante un sistema sencillo que reduce los tiempos de respuesta en situaciones críticas.

En cuanto al proceso de descarga y uso, la herramienta ha sido diseñada para garantizar una experiencia accesible e intuitiva, de manera que cualquier ciudadano pueda instalarla en su dispositivo móvil, registrarse introduciendo datos básicos como nombre, dirección, código postal y DNI, y validar su cuenta mediante un código SMS. Una vez completado este proceso, el usuario puede comenzar a recibir alertas y utilizar todas las funcionalidades disponibles, integrándose así en una red de comunicación directa con los servicios municipales de seguridad.