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Esta es la cantidad de dinero que ha pagado el Ayuntamiento por 'Castelló està llesta', la polémica canción que retiró

Denuncia de Compromís

Tacho, autor de la canción.

Tacho, autor de la canción. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Compromís per Castelló ha denunciado que el gobierno municipal de Begoña Carrasco ha mantneido el pago de varios miles de euros públicos por la canción de las fiestas de la Magdalena Castelló està llesta, después de que la pieza tuviera que ser retirada de plataformas digitales y modificada a raíz de las denuncias por posible incumplimiento de los derechos de autor, tal y como se hizo eco el periódico Mediterráneo. La cuestión se abordó este jueves en el Consejo Rector de Fiestas, durante la dación de cuentas en la que se informó del pago de la factura vinculada al contrato.

La coalición valencianista recuerda que la canción fue presentada por el gobierno del Partido Popular “a bombo y platillo” como una composición original creada expresamente para las fiestas de la ciudad y que el contrato contemplaba un importe próximo a los 16.000 euros más IVA. Pese al escándalo generado y las modificaciones posteriores, el gobierno municipal únicamente ha reducido alrededor de mil euros del presupuesto inicial y ha pagado 15.000 euros, según ha manifestado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.

"Es una vergüenza"

"Es una vergüenza que Carrasco pague una canción que no respeta los derechos de autor y que en absoluto es una canción original como decía el contrato”, ha manifestado Garcia, tras criticar que "la señora Carrasco decida pagar más de 15.000 euros por lo que a todas luces ha sido un plagio y que no cumplía las condiciones que se habían contratado”.

Desde Compromís remarcan que, tras las denuncias públicas, la canción tuvo que ser retirada de las plataformas digitales y editada, eliminando precisamente una de las partes en las que participaba la banda de música. “Han tenido que recortarla, retirarla y modificarla porque no cumplía con la legalidad en materia de derechos de autor, pero aun así el gobierno municipal continúa pagando prácticamente la totalidad del contrato”, ha señalado Garcia.

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El portavoz valencianista considera que la decisión del gobierno municipal es “una falta absoluta de respeto al dinero público”. “La señora Carrasco tendrá que explicar qué es lo que oculta y por qué motivo está pagando más de 15.000 euros públicos por una canción que encargó ella, que anunció ella y que no respetaba la legalidad en materia de derechos de autor”, ha concluido Ignasi Garcia.

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