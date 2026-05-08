El PP apuesta por talleres en los colegios de Castelló sobre el buen uso de los dispositivos móviles

El Partido Popular de Castelló ha puesto en valor este viernes el papel de la ciudad como ejemplo nacional de las políticas de formación, igualdad y protección a los jóvenes tras las reuniones que han mantenido la alcaldesa de la ciudad y presidenta local, Begoña Carrasco, y el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios en la sede del Comité Económico y Social (CES) y, este jueves, con la Fundación Salud y Comunidad, CASDA y APIPACAM y la Cámara de Comercio, entidades con las que el Ayuntamiento mantiene colaboración para atender a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Unos encuentros que han tenido lugar en el marco del Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escola celebrado el 2 de mayo para abordar la protección de los menores, la prevención del acoso escolar, el buen uso de los dispositivos móviles y la importancia de acompañar a las familias frente a los nuevos riesgos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Así, Carrasco ha destacado la apuesta del PP por la colaboración público-privada para impulsar más plazas de FP Dual que permitan mejorar la empleabilidad de los jóvenes. "Vamos a solicitar que los talleres que AVACU desarrolla en colaboración con la Conselleria, sobre el buen uso de los dispositivos móviles, se impartan en todos los colegios. Los móviles, las redes sociales y los videojuegos, bien utilizados, son una ventana al mundo; pero mal utilizados pueden convertirse en un foco de problemas", ha manifestado.

Por su parte, de los Santos ha destacado que el acoso escolar "es una realidad que afecta acerca de un 13% de esos 8 millones de niños y niñas escolarizados, un millón de criaturas, están hoy padeciendo las consecuencias de un tipo de violencia que tenemos la obligación entre todos de erradicar”. Ha apostado, asimismo, por medidas para proteger a los menores, como la creación de especialistas en convivencia en los centros educativos, la reflexión sobre las leyes que afectan a los menores, una mayor conciliación familiar y la protección frente al uso inadecuado de determinados dispositivos a edades tempranas.

Los representantes del PP, durante la atención a los medios de comunicación, este viernes. / Mediterráneo

La presidenta local del Partido Popular de Castellón y también presidenta de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias, Begoña Carrasco, ha destacado que “Castellón sigue trabajando para seguir siendo ejemplo en políticas de formación, igualdad y protección de los jóvenes, con medidas que garantizan oportunidades seguras y que responden a los problemas reales de las familias”.

Carrasco ha agradecido a Jaime de los Santos “que siempre cuente con Castellón y que quiera poner a nuestra ciudad como ejemplo en materia de formación, educación e igualdad”, al tiempo que ha recordado que “la educación es el arma más poderosa para cambiar las cosas, especialmente desde edades tempranas”.

Reunión con la Cámara de Comercio

Durante la agenda desarrollada en Castellón, Carrasco y De los Santos mantuvieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, para abordar la importancia de la Formación Profesional Dual como complemento a la formación académica y como herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. En este sentido, Carrasco ha defendido la necesidad de seguir ampliando la red de centros y plazas públicas de Formación Profesional, así como de impulsar la colaboración público-privada “para que la FP Dual sea en Castellón un modelo de éxito, como ya ocurre en otros países europeos, y permita ofrecer más oportunidades laborales a nuestros jóvenes”.

Reunión con la Cámara de Comercio. / Mediterráneo

Reunión en la sede del Comité Económico y Social con AVACU

La agenda de trabajo ha continuado este viernes en el Comité Económico y Social, con una reunión con AVACU, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, para abordar la protección de los menores frente al acoso escolar, el mal uso de los dispositivos móviles, las redes sociales, los videojuegos y el acceso temprano a contenidos inadecuados.

“Tenemos que concienciar a los niños, niñas y adolescentes, pero también a las familias, sobre la importancia del buen uso de los móviles, de las redes sociales y de los videojuegos. Bien utilizados, son una ventana al mundo; mal utilizados, pueden convertirse en un foco de problemas”, ha señalado Carrasco.

La presidenta local del PP ha advertido de que “no podemos normalizar que niños de apenas 10 años tengan acceso a todo tipo de contenidos a través de un móvil o de un videojuego”, y ha defendido que “la prevención, la educación y el acompañamiento a las familias son fundamentales para proteger a nuestros menores”.

Por su parte, Jaime de los Santos ha destacado la importancia que para el Partido Popular tienen “la protección de los menores, la educación, la igualdad y la conciliación”. El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP ha señalado que el acoso escolar “es una realidad que interpela a toda la sociedad” y ha recordado que afecta a muchos más jóvenes de los que se piensa.

De los Santos ha defendido la necesidad de avanzar en medidas como la creación de especialistas en convivencia en los centros educativos, una figura que permita reforzar la prevención y la atención ante situaciones de acoso escolar, así como la reflexión sobre los cambios necesarios en las leyes que afectan a los menores y una mayor conciliación familiar. En este sentido, ha señalado que “gran parte de los niños lo que demandan es más tiempo con sus familias” y ha defendido leyes de conciliación que hagan posible una mayor flexibilidad horaria.

Carrasco ha concluido afirmando que “Castellón va a seguir siendo bandera de las políticas de formación, igualdad y protección de los jóvenes”. “Queremos una ciudad que ofrezca oportunidades, que proteja a los menores, que acompañe a las familias y que esté siempre al lado de las mujeres. Esa es la política útil que defendemos desde el Partido Popular y que forma parte del proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo para el conjunto de España”, ha señalado.