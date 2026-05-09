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Movilidad y Seguridad Ciudadana

Atención a la grúa municipal. Retiran 21 vehículos al día durante un mes en Castelló

118 del total son patinetes

Imagen de archivo de la grúa retirando un vehículo del centro de Castelló.

Imagen de archivo de la grúa retirando un vehículo del centro de Castelló. / Gabriel Utiel

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El servicio municipal de grúa de Castelló ha retirado, durante el pasado mes de abril, 21 vehículos al día por estar mal estacionados, incumplir las normas de circulación como es el caso de los patinetes o estar aparcados en lugares señalizados ante un evento determinado (mercado, actividades deportivas,...) y que han tenido que ser trasladados a las inmediaciones de la ciudad, según han explicado fuentes municipales al periódico Mediterráneo.

Así, han sido un total de 351 ocasiones en las que ha intervenido este servicio gestionado por la concejalía de Movilidad tras la imposición de la sanción pertinente por parte de la Policía Local en el caso del mal estacionamiento (233 vehículos) y de los 118 patinetes eléctricos que han sido llevados al almacén municipal por no contar con el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Los 278 restantes obedecen al traslado a otras ubicaciones debido a las molestias que ocasionaban para la celebración de evento.

Así, los infractores que se les lleve el coche la grúa se enfrentan a multas que pueden superar los 300 euros ya que la tasa de retirara oscila alrededor de los 100 euros y a la que se le sumaría la multa por infacción de tráfico que asciende a 200 euros (100 por pronto pago) además de la tasa del depósito de vehículos que se abona por días o fracción.

Traslado al depósito municipal

Hay que recordar que el vehículo infractor es trasladado al depósito municipal y, con el fin de conocer la ubicación exacta de dónde se encuentra así como para confirmar la ubicación exacta y confirmar el importe, los afectados pueden contactar con la Policía Local de Castelló o acudir al área de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castelló. Por este motivo, y con el fin de que el coste de la sanción no sea demasiado alto, es recomendable pagar la tasa de la grúa lo antes posible para evitar costes adicionales por cada hora o día que el vehículo permanezca en el depósito.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a los patinetes, el número de vehículos de este tipo requisados ha ido en aumento en el último mes y han pasado a incrementar el número en el depósito municipal tras el incremento de los controles por parte de la Policía Local al no disponer sus usuarios de seguro de responsabilidad civil. Una situación que ha motivado que el depósito de vehículos de Castelló, el recinto donde la grúa lleva los coches mal estacionados al retirarlos de la vía pública, esté lleno de patinetes eléctricos y que sus propietarios pueden retirar presentando un documento que certifique que ya dispone de ese seguro expedido por la Policía Local.

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