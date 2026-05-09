El Ayuntamiento de Castelló reparte gafas homologadas para ver el eclipse. ¿Dónde conseguirlas?

Castelló se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los últimos años: el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026 y que situará a la ciudad como uno de los enclaves privilegiados para contemplar este fenómeno.

Esta mañana ha comenzado en el Planetario de Castellón el reparto de las primeras gafas homologadas adquiridas por el Ayuntamiento para poder observar el eclipse con todas las garantías de seguridad. En total, el consistorio cuenta con más de 12.000 gafas oficiales, que se irán distribuyendo de forma progresiva, principalmente a través de las actividades organizadas en el Planetario.

El primer reparto se ha realizado coincidiendo con la conferencia inaugural del ciclo “Los sábados del eclipse”, celebrada esta mañana en el Planetario bajo el título “Eclipses totales de Sol desde Castellón” e impartida por Manuel Canseco, catedrático de Matemáticas retirado, castellonense y comisario de varias exposiciones del Planetario.

La conferencia, de acceso gratuito hasta completar aforo, ha contado con una gran afluencia de público. A la salida, los asistentes han recibido las primeras gafas oficiales del eclipse, homologadas por la Unión Europea y preparadas para garantizar una observación segura del fenómeno astronómico.

Imagen de la conferencia de Manuel Canseco en el Planetario. / Mediterráneo

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado que “hoy hemos comenzado el reparto de las primeras gafas homologadas para que los castellonenses puedan prepararse con seguridad para un eclipse que convertirá a nuestra ciudad en uno de los mejores escenarios del mundo para contemplarlo”.

Giner ha subrayado que “son gafas homologadas, con todas las garantías, y se irán repartiendo de aquí a la celebración del eclipse del 12 de agosto, principalmente en el Planetario y vinculadas a la programación especial que el Ayuntamiento ha preparado para acercar este acontecimiento histórico a la ciudadanía”.

La edil ha añadido que “cada día que pasa estamos más cerca de una fecha histórica que pondrá a Castellón en el mapa mundial. Queremos que la ciudadanía pueda vivir este eclipse con ilusión, pero también con información, seguridad y responsabilidad”.

La primera conferencia del ciclo ha realizado un repaso por los últimos eclipses totales de sol visibles desde Castellón y España, con especial atención a los de 1860 y 1905, en una sesión divulgativa dirigida al público general mayor de 12 años.

Un conferenciante de lujo para la segunda sesión

La próxima sesión de “Los sábados del eclipse” tendrá lugar el 23 de mayo, también a las 11:30 horas, en el Planetario de Castellón. Estará protagonizada por Rafael Bachiller, doctor en Física, director del Observatorio Astronómico Nacional y director de la Comisión Nacional del Eclipse, que ofrecerá la conferencia “Eclipses de Sol en la historia: entre el terror y la ciencia