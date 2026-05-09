Castelló impulsa su ecosistema emprendedor con el CIES al 96% de su capacidad acogiendo a start-ups y nuevas empresas

Castelló impulsa su ecosistema emprendedor con el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES) al 96% de su capacidad acogiendo a start-ups y nuevas empresas, según ha destacado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha valorado este sábado "el buen momento que está viviendo el empleo y la creación de empresas en la ciudad de Castellón”. La primera edila se ha referido, de esta forma, al incremento de la creación de empresas en Castellón “y que habla de un crecimiento del 55% en el último año, que sin duda refleja el buen momento que atraviesa el tejido emprendedor de la ciudad”.

"Este crecimiento pone de relieve la importancia de seguir reforzando políticas públicas que acompañen la iniciativa empresarial, faciliten la puesta en marcha de proyectos y contribuyan a la generación de empleo y desarrollo local. En el caso del Ayuntamiento, a través del Servicio de Emprendimiento, estamos poniendo en macha toda una serier de medidas e iniciativas que faciitan el crecimiento de un ecosistema emprendedor sólido, conectado y accesible”, ha continuado la máxima mandataria municipal, quien ha puesto como ejemplo, “la labor que se realiza desde este servicio, con más de 2.500 personas atendidas y ofreciendo un acompañamiento personalizado basado en la detección de necesidades reales de cada proyecto y la derivación a los recursos más adecuados en cada caso”.

Alta ocupación del CIES

“En estos momentos, la ocupación del CIES es del 100% en sus 6 naves ocupadas por nuevas empresas, al igual que sus puestos de coworking, además del de más del 90% de sus despachos. Esto supone que más del 96% de los espacios que se ofrecen en este vivero de empresas está siendo utilizado por start-ups o profesionales que están trabajando en ellos”, ha apuntado Carrasco. “Es una auténtica referencia y motor del emprededurismo en la ciudad de Castellón, combinando la oferta de infraestructuras, servicios y dinamización”, ha dicho.

Colaboración público privada

Otra de las claves para la alcaldesa de Castelló que está permitiendo este buen momento para la creación de empresas “se basa en la apuesta por la colaboración público – privada del equipo de gobierno municipal. De esta manera, el Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración con diferentes asociaciones y colegios profesionels de los principales sectores económicos, así como con entidades como SECOT, CEEI Castellón, Acelera Pyme, Reinventhadas y MicroBank, reforzando así el acompañamiento a personas emprendedoras y empresas”.

“Son las empresas las que crean empleo y conocen mejor que nadie las necesidades actuales del mercado laboral”, ha insistido, por su parte, el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo.

Coworking gratuito y programa CastellóCREA

El edil también ha recordado “otro tipo de servicios y espacios que ofrecemos desde Ayuntamiento para empresas y emprendedores como es el espacio de coworking. “Un espacio gratuito y está orientado a facilitar el acceso a un entorno profesional de trabajo compartido”, ha insistido.

“La combinación de recursos, acompañamiento personalizado, trabajo en red y espacios de calidad permite consolidar un ecosistema emprendedor cada vez más fuerte, dinámico y adaptado a las necesidades reales del territorio”, ha apuntado el concejal.

Buena evolución datos del empleo

Finalmente, la alcaldesa de Castelló ha valorado también los datos sobre empleo recientemente publicados “la buena evolución de los datos del empleo en la ciudad que nos sitúa en cifras de 2008 en cuanto a tasa de paro, por debajo del 9,3%”.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que “el paro continúa su senda descendente en Castellón y en abril alcanza un nuevo hito histórico con 11.244 personas demandantes de empleo, se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 17 años, un registro que no se veía desde octubre de 2008, lo que supone que el desempleo ha descendido un 3,7% en el último año, lo que muestra estabilidad en el mercado laboral de nuestra ciudad”.

Además, respecto a la afiliación a la Seguridad Social “muestra una tendencia también de claro crecimiento, pasando de unos 100.800 afiliados a inicios de 2025 a las 104.138 personas afiliadas registradas en marzo de 2026, que son la mayor cantidad de afiliados en este mes jamás registrado”, ha resaltado también la alcaldesa.

Ha remarcado que “aunque estas cifras son muy positivas, mientras quede un solo castellonense en paro no vamos a cejar en nuestro empeño en el impulso de políticas activas de empleo, formación y orientación laboral para ofrecer nuevas oportunidades a quienes buscan un puesto de trabajo o quieren mejorar su cualificación profesional”.