Los diez grupos del 41 Festival de l'Antiga Corona d'Aragó en Castelló... con el permiso de la lluvia

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha presidido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló la recepción oficial a los participantes de la 41ª edición del Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó, que se celebra del 8 al 10 de mayo. En un acto cargado de simbolismo, Sales, ha subrayado el compromiso del gobierno municipal con la cultura y con este evento como una cita ineludible en el calendario cultural de la capital.

Este año, los grupos invitados en esta edición 2026 del festival son: el Grup Folklòric “Sa Colla de Sant Rafel” (Ibiza); “Esbart Dansaire Tarragona” (Tarragona). Grupo folklórico “Alto Aragón” (Jaca, Huesca) y la Ansamblul de Dans Popular “Maria Tănase” (Rumanía).

Sales ha destacado que "nos encontramos ante una cita que ya forma parte de nuestro ADN y que los castellonenses esperan con ganas, convirtiendo nuestras calles y plazas en un escenario donde se unen los lenguajes universales de la danza y la música", ha afirmado el edil. “E Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó es un puente hacia los demás a través de una tradición compartida. Y también es una puerta abierta a quien, más allá de nuestras fronteras, llega Castellón para compartir sus bailes y música”, ha continuado

Sales ha querido enfatizar el valor de la tradición y la cultura tradicional en la era digital. "En un mundo de inmediatez, la cultura debe ser un refugio. Frente al ruido y las noticias falsas, el arte nos permite detener el tiempo para reencontrarnos con nuestra propia humanidad, con nuestra propia identidad".

El talento local como anfitrión y motor del festival

El concejal ha agradecido la labor de los grupos locales en la organización, calificándolos como "los mejores anfitriones que puede tener nuestra ciudad". Así ha reconocido el esfuerzo conjunto de “la Escola de Dansa Castelló, Agrupació Folklòrica El Millars, Associació Cultural Grup Ramell, Grup de Danses El Forcat, Associació d'estudis tradicionals Grup Castelló y la Colla de dolçainers i tabaleters”.

Sales ha trasladado a los organizadores e instituciones colaboradoras que "vuestro trabajo de más de cuatro décadas en la recuperación y difusión de nuestra música y danza es una tarea vital para este festival, la cultura y las señas de identidad de Castellón" y ha invitando a la ciudadanía a acudir y disfrutar de las diferentes actuaciones que restan.

Mañana domingo a las 18.00 horas será el turno de la III Jornada y clausura, en el escenario de la plaza Mayor.