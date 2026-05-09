Final feliz en el rescate de un gato atrapado en un edificio de Castelló

Los bomberos de Castelló han rescatado durante la mañana de este sábado a un gato que había quedado atrapado en la primera planta de un edificio de la zona de la UJI.

La intervención ha sido necesaria para poder acceder hasta el animal y ponerlo a salvo después de que no pudiera salir por sus propios medios.

Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña esta información, el rescate se ha completado con éxito y el gato no ha sufrido ningún daño.

La actuación ha despertado la atención de varios vecinos de la zona, que han seguido el operativo de los bomberos durante la mañana.

Otro rescate animal este misma semana

Este mismo miércoles, los bomberos de Castelló también intervinieron para rescatar a un perro que había quedado atrapado en el alféizar de una ventana de un primer piso en la calle Alcalde Tárrega.

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La actuación contó con la colaboración de vecinos y Policía Local y terminó sin daños para el animal.