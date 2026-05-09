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La lluvia reubica la Nit de l’Art en escenarios cubiertos de Castelló

Algunas actuaciones tendrán lugar este domingo

Un momento de la actuación.

Un momento de la actuación.

Gabriel Utiel

Ramón Pérez

Castellón

La lluvia ha obligado este sábado a reubicar varias de las propuestas previstas al aire libre de la Nit de L’Art de Castelló y ha aplazado a este domingo en el mismo horario y emplazamiento el taller de Dansa Natura (templete del Ribalta a las 12.00 horas) y la visita guiada Un passeig per la història del Grau (17.30 horas).

Otra actuación en el interior del mercado provisional de Castelló.

Otra actuación en el interior del mercado provisional de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De hecho, algunos de los espectáculos de este sábado han tenido lugar en el interior del mercado provisional y han causado sensación entre los clientes del recinto comercial. La organización comunicará por redes sociales (@lanitdelart) cualquier cambio que pueda producirse en la programación prevista que comenzó el viernes por la noche en la capital de la Plana debido a la meteorología.

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