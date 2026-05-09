La lluvia reubica la Nit de l’Art en escenarios cubiertos de Castelló

La lluvia ha obligado este sábado a reubicar varias de las propuestas previstas al aire libre de la Nit de L’Art de Castelló y ha aplazado a este domingo en el mismo horario y emplazamiento el taller de Dansa Natura (templete del Ribalta a las 12.00 horas) y la visita guiada Un passeig per la història del Grau (17.30 horas).

Otra actuación en el interior del mercado provisional de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De hecho, algunos de los espectáculos de este sábado han tenido lugar en el interior del mercado provisional y han causado sensación entre los clientes del recinto comercial. La organización comunicará por redes sociales (@lanitdelart) cualquier cambio que pueda producirse en la programación prevista que comenzó el viernes por la noche en la capital de la Plana debido a la meteorología.