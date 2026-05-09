Mayo del 85, primera página de la Feria del Libro de Castellón

La escritora castellonense Concha Alós, ganadora del Premio Planeta 1964, protagonizaba el viernes 25 de abril de 1975 una «fiesta de exaltación del libro» de Castellón, organizada en la Cámara de Comercio de Castellón por las librerías locales y celebrada bajo el título La mujer y los libros. En el acto colaboraban también Cristina Alloza, Emilia López, Nieves Rueda, Josefina Yuste, Raquel Actis y Gloria Gallén. En la celebración se sortearían «extraordinarios lotes de libros».

Seis años después, el sábado 25 de abril de 1981, un joven redactor de Mediterráneo llamado Ximo Puig firmaba, a sus 22 años, la noticia del Día del Libro. Se anunciaba la instalación de tenderetes en la plaza de la Pescadería «aunque tampoco habrá Feria (…) este año». El futuro president de la Generalitat Valenciana recogía las declaraciones del librero Juan A. Torres Gómez, según el cual la ciudad aún no disponía de feria «porque los organismos oficiales no han trabajado en este sentido» pese a haberse planteado por los libreros: «se mantiene el silencio y en ningún momento se han dado respuestas fehacientes». Torres se pronunciaba asimismo sobre el estado del mercado del libro y el favorable influjo del sistema educativo, situando el papel de los libreros «entre lo comercial y lo humano».

Notícia de portada de 'Mediterráneo' del domingo 5 de mayo de 1985. / MED_EXTERNAS_CORREO

Aún habría que esperar a 1985 para que Castellón celebrase la primera edición de su feria literaria. El 2 de abril, el presidente del Gremio de Libreros y propietario de la Librería Ares, Domingo Casañ, se asomaba a las páginas del periódico para anunciar la buena nueva, en declaraciones a Ernest Nabás. Con el apoyo del Instituto Nacional del Libro -que iba a facilitar las casetas- y de varias instituciones como la Conselleria de Cultura, Castellón iba a contar por fin con su feria, a partir de una premisa clara: «los tres pilares para elevar el nivel cultural de un pueblo son la escuela, las bibliotecas y las librerías».

El libro, en la calle

La recién remozada plaza Santa Clara iba a ser inicialmente el escenario donde se asentarían las 18 casetas de aquella primera edición de la feria, del 4 al 12 de mayo, pero finalmente la ubicación sería la plaza de la Pescadería. El domingo 5, Amparo Panadero firmaba la crónica del corte de la cinta inaugural a cargo del alcalde Antonio J. Tirado y del conseller Ciprià Ciscar. «Es la primera vez que el libro sale a la calle de una forma tan hermosa, en el corazón de la ciudad», proclamaba orgulloso Casañ. Ciscar puso énfasis en que el libro, «como vehículo de comunicación, debe llegar a todos», antes de recorrer el recinto. La gente, concluía en su contracrónica la periodista, «vivió instantes de gran belleza y diversión».

Noticia publicada el miércoles 8 de mayo de 1985. / MED_EXTERNAS_CORREO

Superado el primer fin de semana, el lunes 6 se dedicaría a la literatura infantil. El protagonismo era de niños y niñas, invitados a participar en un concurso bajo el título La búsqueda del tesoro del libro. Reunidos en el centro de la ciudad, «numerosos niños» participaron en buscar por las casetas los ejemplares cuyas letras iniciales «coincidieran con las letras que componen la palabra recado». La ganadora sería nada menos que Bárbara Breva, a la sazón Reina Infantil de las fiestas de 1985, que se llevó un completo lote de libros. Pero la jornada incluía la decisión del jurado del II Concurso Literario para estudiantes convocado por el Gremio de Libreros. Ana, de Ramón Martínez Peiró, de Sot de Ferrer, obtendría el primer premio del ciclo inicial y medio, mientras que el del ciclo superior correspondería a los alumnos de octavo curso de EGB del colegio La Marina del Grao por La pesca al Grau. Finalmente, el galardón de Enseñanzas Medias sería para Juan José García Ansuátegui, de Benlloch, por La gran fiesta. Así lo anunciaría el periódico en su edición del martes 7, que en la feria sería el Día de la Mujer, «ofreciendo detalles florales a las mujeres que visiten la feria».

En esa jornada, brillarían con luz propia las escritoras Ana María Lajusticia y Lourdes March, así como José Luis Aguirre y Jesús Martínez Mira en el capítulo masculino. Por un lado, la valenciana March triunfaba con una obra de «rotundo éxito»: La paella y los arroces. Por su parte, Lajusticia promocionaba varios libros sobre salud y dieta. No obstante, Amparo Panadero deslizaba en su información una crítica bastante explícita a la organización: «se intentó promocionar la literatura relacionada con la mujer, aunque en este aspecto, en muchas ocasiones, la idea se centró en promocionar libros sobre dietas, plantas de interior, cómo mantener la misma figura que Jane Fonda o conocer la vida y misterios de Sophia Loren».

Noticia publicada el viernes 10 de mayo de 1985. / MED_EXTERNAS_CORREO

A diario, la publicidad que el gremio publica en Mediterráneo sobre la feria -encabezada por el logotipo creado por Lorenzo Ramírez- pone el acento en algunos mensajes que denotan la novedad que supone la propia feria. Valgan como ejemplo: «Entrada libre al recinto ferial. Todos los días, por la mañana y por la tarde. Obsequios diarios y grandes descuentos. Presencia de destacados autores, con firma de ejemplares de sus obras». Los anunciados para el miércoles 8 de mayo, «día del libro en valenciano», son Joan Francesc Mira, Casimir Melià, Joan Jesús Pla y Lluís Meseguer, además de Enric Valor, a quien correspondería también el protagonismo de una «rueda de prensa y radio» por la tarde. Ante los periodistas, el escritor y gramático de Castalla ironizaba sobre el título concedido al día en cuestión: «penso que si es fa un dia del llibre en valencià, s’hauria de fer també un dia del llibre en castellà, que queda encara més exòtic». Mira también tiraba del mismo hilo, preguntándose «quan es farà un dia del llibre anglès».

Anuncio publicado el viernes 10 de mayo de 1985. / Mediterráneo

Referentes nacionales

En la misma línea de los días tematizados, el jueves 9 se consagraría a la comunicación, con Manuel Vázquez Montalbán como estrella invitada. El escritor y periodista catalán era interrogado por Nadal Escrig sobre literatura, sobre su personaje de Pepe Carvalho, sobre Barcelona y cómo no, sobre el FC Barcelona, sobre el que apuntaba que con José Luis Núñez «no tiene arreglo, aunque yo sigo prefiriendo que gane la Liga antes que lo haga otro equipo». También firmaba libros ese día el autor y policía valenciano José Luis de Tomás, ganador el año anterior del Premio Nadal con La otra orilla de la droga.

Al día siguiente se darían cita en la plaza de la Pescadería Fernando Vizcaíno Casas y Ramón Serrano Súñer. El escritor valenciano le contaría a Santiago Navarro que había inscrito a su nombre el título Cien años de honradez en el registro de la propiedad intelectual: «me llevé una sorpresa cuando saqué el libro, pues pensaba que estaría registrada ya esa frase, así que el Partido Socialista tendrá que contar conmigo para usarla». Por su parte, el castellonense y cuñadísimo de Francisco Franco se refería a su faceta como historiador para anunciar la publicación de una serie de trabajos «aunque no sé si mi cronología, muy alta, me permitirá terminarlos». Aún le quedarían por delante 16 años de vida, hasta 2001.

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Noticia publicada el jueves 9 de mayo de 1985. / MED_EXTERNAS_CORREO

Racionero, Bryce Echenique...

Aún faltaba por comparecer un buen carrusel de autores, reservado para el fin de semana. Entre ellos, Luis Racionero o Alfredo Bryce Echenique, con la baja de última hora por enfermedad del escritor de la Vilavella, Manuel Vicent. En su visita al recinto el sábado 11, el gobernador civil Joaquín Azagra sería acompañado por el concejal de Cultura, Miguel Bellido, y por el futuro alcalde de la ciudad, Daniel Gozalbo, por entonces jefe del Servicio Territorial de Educación y Ciencia. Ese mismo día, Vicente García Cervera, ganador del premio de literatura erótica La sonrisa vertical, firmaba ejemplares de sus Cartas de Saguia-el-Hamra. El domingo 12, a las 14.30 h, se clausuraría la feria. Dos días después del cierre, Domingo Casañ hacía balance en Mediterráneo junto al coordinador de la feria, Salvador Bellés, mostrando una impresión satisfactoria sobre el evento. Han pasado 41 años y la feria ha evolucionado sin perder su esencia. Pero esa ya sería otra historia.<

Hace 100 años: En plena fiesta de Lledó, entrada del obispo Bilbao El martes 4 de mayo de 1926, Diario de Castellón daba cuenta de la entrada oficial en la ciudad del vasco Félix Bilbao Ugarriza, que unos meses ha sucedido al frente de la Diócesis de Tortosa al alicantino Pedro Rocamora, el prelado que había coronado a la Mare de Déu del Lledó. El nuevo obispo había elegido para su llegada la fiesta mayor de la Patrona principal de la capital.

Portada de 'Diario de Castellón' del martes 4 de mayo de 1926. / MED_EXTERNAS_CORREO

Hace 75 años: Prohibido usar veneno y explosivos en la pesca El capitán de fragata y comandante militar de Marina de la provincia, Gerardo López, publicaba un edicto en Mediterráneo el sábado 12 de mayo de 1951 para recordar la prohibición de «el uso de explosivos y substancias corrosivas y venenosas en la pesca marítima», so pena de aplicar el máximo rigor «las máximas sanciones reglamentarias» a quienes incumplieran la orden.

Edicto publicado el sábado 12 de mayo de 1951. / Mediterráneo

Hace 50 años: El estreno del altavoz del pregonero de Morella El viernes 7 de mayo de 1976, Mediterráneo publicaba una curiosa fotonoticia sobre el pregonero de Morella, recién «dotado con altavoz de micrófono incorporado, para con el mínimo esfuerzo lanzar a los cuatro vientos su mensaje municipal». El periódico bromeaba con los lectores sobre «cómo adelantan las ciencias» al servicio de la voz «potente y timbrada» del pregonero.

Noticia publicada el viernes 7 de mayo de 1976. / Mediterráneo

Hace 25 años: Arde un camión: alarma en el Grupo Lourdes El viernes 11 de mayo de 2001, un titular del diario tenía un tono de alivio al hablar de «milagro»: un camión con 18 toneladas de gas butano había chocado con el puente del ferrocarril sobre la N-225 a la altura del Grupo Lourdes y se había incendiado a continuación. El camionero «saltó antes de incendiarse el vehículo» y el accidente se saldó finalmente sin víctimas.