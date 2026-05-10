Castelló activa medidas preventivas en entornos escolares con dos perros policía para evitar el 'trapicheo'. Atención porque la multa asciende a 600 euros

La Policía Local, a través de la Unidad Canina (UCAN) con los agentes policía Menta y Bimba, y de la Unidad Agente Tutor, comenzará esta semana medidas especiales de prevención, concienciación y control del consumo y tenencia de drogas en los entornos de los centros educativos de todos los distritos de la ciudad y en horarios estratégicos. Una campaña que pretende evitar el trapicheo en los alrededores de colegios e institutos hasta final de curso y sacar de la circulación en estas zonas derivados del cannabis, principalmente.

Y es que en el caso de los agentes policiales detecten la presencia de este tipo de sustancia en alguno de los alumnos, tras ser informado el director del centro y los padres, este deberá a sistir a una charlas en la Unidad de Conductas Adictivas, someterse a analíticas periódicas y, si es la primera denuncia, no conllevará una cantidad económica. Si, por el contrario, es reincidente, ese deberá pagar, además, una sanción de 600 euros.

"Continuamos avanzando en las labores de prevención frente al consumo de sustancias estupefacientes entre menores y jóvenes. Para ello, la presencia de la Unidad Canina permitirá realizar controles preventivos y labores de detección en distintos puntos próximos a los centros, mientras que la participación de la Unidad Agente Tutor facilitará la coordinación directa con las direcciones de los colegios e institutos y el seguimiento de cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo de los dispositivos", ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá.

Concienciación social

Además de la labor policial y de control, esta iniciativa busca reforzar el mensaje de concienciación social frente al consumo de drogas en edades tempranas, fomentando la prevención como principal herramienta para evitar conductas de riesgo entre los menores. La presencia visible de los agentes en las inmediaciones de los centros educativos pretende también transmitir tranquilidad a las familias y contribuir a generar espacios escolares más seguros y protegidos para los jóvenes.

"Queremos que los entornos escolares sean espacios seguros y libres de cualquier situación relacionada con el consumo o la tenencia de drogas, y para ello es fundamental la presencia policial y la coordinación constante con la comunidad educativa y las familias cuando sea necesario es fundamental para seguir construyendo una ciudad más segura, más responsable y más comprometida con la protección de nuestros jóvenes frente a las drogas y otras conductas de riesgo”, ha finalizado Ortolá.