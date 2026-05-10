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Festes de carrer

Los vecinos de Castelló festejan a Sant Roc el Raval con música y una cena de 'pa i porta'

Festejos de hermandad

Los ediles Romero y Vidal junto a vecinos de Sant Roc y miembros de la asociación.

Los ediles Romero y Vidal junto a vecinos de Sant Roc y miembros de la asociación. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Los vecinos de Sant Roc del Raval han celebrado este sábado en la calle San Miguel los festejos en honor a este santo con el Cant dels Gojos de Sant Roc y que continuó con la actuación musical del grupo Grills de la Nit. La jornada finalizó con una popular cena de pa i porta, en la que participaron numerosas vecinas y vecinos del barrio en estas tradicionales de festes de carrer que han recuperado su esplendor.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, y el concejal de Comercio, Alberto Vidal, han acompañado a la Associació de Festes de Carrer de Sant Roc del Raval a la que le han agradecido su trabajo e implicación de forma altruista durante todo el año.

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Estas festes de carrer se suman a otras que tienen lugar durante todo el año en la ciudad, principalmente, en el centro.

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