Los vecinos de Castelló festejan a Sant Roc el Raval con música y una cena de 'pa i porta'

Los vecinos de Sant Roc del Raval han celebrado este sábado en la calle San Miguel los festejos en honor a este santo con el Cant dels Gojos de Sant Roc y que continuó con la actuación musical del grupo Grills de la Nit. La jornada finalizó con una popular cena de pa i porta, en la que participaron numerosas vecinas y vecinos del barrio en estas tradicionales de festes de carrer que han recuperado su esplendor.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, y el concejal de Comercio, Alberto Vidal, han acompañado a la Associació de Festes de Carrer de Sant Roc del Raval a la que le han agradecido su trabajo e implicación de forma altruista durante todo el año.

Estas festes de carrer se suman a otras que tienen lugar durante todo el año en la ciudad, principalmente, en el centro.