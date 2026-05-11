El Ayuntamiento de Castelló alcanza una ejecución media del 60% en el plan de barrios

El plan de barrios, impulsado por el Ayuntamiento de Castelló, avanza con una ejecución media cercana al 60% en las mejoras que se están desarrollando en cinco grupo residenciales de la ciudad.

El proyecto beneficiará a cerca de 600 viviendas de los grupos Ramiro Ledesma Ramos-Cernuda y Velasco, Sequiol-Colorines, 25 de Noviembre, Mar Mediterráneo y José Antonio, consolidando una transformación urbana orientada a mejorar la eficiencia energética y la calidad de vida de sus residentes.

Las actuaciones, impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló, cuentan con un presupuesto de 17 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiación municipal, por lo que, según inciden desde el consistorio, no suponen coste alguno para las personas propietarias.

Acabados en junio

La concejala de Vivienda, Ester Giner, que visita periódicamente el estado de los trabajos en los distintos grupos residenciales, señala que la previsión es que la mayoría de las actuaciones estén acabadas a finales del mes de junio. «Nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía es firme. Por eso estamos acometiendo estas obras, que permitirán mejorar el estado de los edificios, reforzar su aislamiento térmico exterior y avanzar en la legislatura de la vivienda, como nos hemos marcado», afirma.

Giner insiste en que «esta está siendo la legislatura de la vivienda en Castellón», refiriéndose a la apuesta del equipo de gobierno de Begoña Carrasco, que combina la rehabilitación de inmuebles, como con este plan de barrios; con la puesta a disposición de suelo para la construcción de más de 3.800 viviendas, de las que un 40% serán de protección pública en la ciudad. También destaca la inversión de 1,5 millones de euros para ampliar el parque municipal de vivienda social o el primer plan de alquiler joven, del que ultiman las bases.

En detalle

Desde el Ayuntamiento indican que las obras en el grupo Ramiro Ledesma Ramos-Cernuda y Velasco superan ya el 65% de ejecución y destaca el buen ritmo de los trabajos en los portales de la calle Tenerías y la calle Moncofa, ambos al 80%.

Mientras, Sequiol-Colorines es el grupo más avanzado, al 76% de los trabajos. Y en el grupo 25 de Noviembre, en Rafalafena, el desarrollo se sitúa en el 70%, con los trabajos avanzando en firme en sus 20 bloques. Por su parte, en Mar Mediterráneo alcanzan el 40%. Y en el grupo José Antonio, están al 10%, tras acometer trabajos de mejora estructural.