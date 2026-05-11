Castelló impulsa las compras de proximidad con 100 cheques de 100€

La Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Castelló puso ayer en marcha hoy la nueva campaña Comerç local a prop de tu, una iniciativa de dinamización comercial con la que se repartirán 10.000 euros en compras para incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad de la ciudad. La campaña estará activa hasta el próximo 20 de junio y cuenta con la participación de más de 100 comercios locales adheridos a las asociaciones comerciales.

Los establecimientos participantes estarán identificados con la cartelería oficial de la campaña y dispondrán de papeletas para entregar a sus clientes. Todas aquellas personas que realicen compras superiores a 10 euros podrán participar en el sorteo rellenando la papeleta y depositándola, junto al tiquet de compra grapado, en una de las siete urnas habilitadas por el Ayuntamiento en las diferentes tenencias de alcaldía y en el edificio Quatre Cantons.

Una vez finalizada la campaña se celebrará un sorteo en el que se extraerán las 100 papeletas premiadas. Cada una de ellas recibirá un cheque por valor de 100 euros que deberá destinarse íntegramente a compras en el comercio local de Castelló.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, destaca que «esta campaña es una nueva muestra del compromiso del Ayuntamiento con el comercio local, que representa una parte esencial de la actividad económica y social de Castellón». El edil añade que «queremos seguir apoyando a nuestros comerciantes y autónomos».