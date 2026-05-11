Castellón se prepara para ir a ver al Papa León XIV: todos los datos de las diócesis, colegios, parroquias, movimientos religiosos,...

Alrededor de fieles castellonenses asistirán, principalmente en Madrid o Barcelona, al encuentro con el Papa organizado con motivo de la visita de León XIV a España, de 6 al 12 de junio.

A los viajes organizados por las diócesis de Segorbe-Castellón y de Tortosa, los colegios (Consolación o FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón --Carmelitas--, entre otros), parroquias y movimientos religiosos de la provincia que han previsto autobuses se suman los particulares que se trasladarán hasta alguna de las los ciudades para compartir unas horas con el Santo Padre.

Según explicó Toni Sanfélix, director del Secretariado de Peregrinaciones de la diócesis Segorbe-Castellón, al periódico Mediterráneo, confía en que sean dos autobuses, algo más de un centenar de personas, las que salgan del 5 al 7 de junio hacia Madrid. «Hemos invitado a todas las parroquias a que asistan a este encuentro en cuya vigilia de jóvenes participaremos por la noche y también en la misa del domingo 7 y en la procesión del Corpus Christi que se celebrará a continuación de la Eucarístia en la plaza de Cibeles», afirmó Sanfélix. Estos castellonenses aprovecharán su estancia en la capital de España para realizar una visita cultural a la catedral de la Almudena y el sábado por la mañana «haremos una misa en una iglesia de Madrid para los peregrinos de Castellón y a las 12.00 horas nos acercaremos también a la plaza de Oriente que es cuando el Papa tiene previsto reunirse con los Reyes».

Multitud de jóvenes

En sentido similar se pronunció David Soler, uno de los responsables del Movimiento Consolación. En este predominan los jóvenes de este centro educativo religioso y fieles de Castelló, Nules, Onda, Vila-real y Burriana viajarán hasta Madrid junto a castellonenses de la parroquia de San José Obrero y la cofradía de Santa María Magdalenal de la capital de la Plana.

El Papa León XIV con el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López. / Mediterráneo

«Saldremos el día 6 por la mañana para llegar a la vigilia del Papa con lo jóvenes en la plaza de Lima y al día siguiente, tras dormir en un colegio de la Consolación, iremos a la misa del domingo», concretó Soler. Por su parte, los jóvenes de la FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón también partirán el sábado 6 hacia la capital para estar presentes, principalmente, en estos dos actos religiosos.

Diócesis de Tortosa

La diócesis de Tortosa a la que pertenecen los pueblos de la provincia de Castellón situados más al norte también ha preparado un viaje para encontrarse con León XIV. Pero, en esta ocasión, la visita será a Barcelona (por mayor proximidad) donde el Papa estará el 9 de junio por la noche y el 10 de junio para, al día siguiente partir hacia Canarias para, el 12 de junio, después de la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, poner rumbo a Roma y dar por finalizada su visita apostólica a España, de marcado carácter social.

La agenda del Papa con todos los actos del Papa en España. / Mediterráneo

Fuentes del obispado de Tortosa remarcaron a este diario que ya está abierta la inscripción para los fieles de las poblaciones del Els Ports-Maestrat y Baix Maestrat que quieran asistir a la vigilia de oración que se celebrará el 9 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Están previstos dos autobuses para su traslado a la localidad catalana.

15 años sin la visita de un Papa

La presencia del actual Sucesor de Pedro llega 15 años después de la última visita de un Papa a España. Fue en agosto de 2011 cuando Benedicto XVI acudió hasta Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y desde entonces no ha tenido lugar ningún otro viaje de un Santo Padre a territorio nacional ya que Francisco no llegó a presidir ningún acto en España.