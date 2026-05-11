Compromís afea la falta de servicios y accesibilidad en las playas de Castelló

Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, a través de su concejala Vera Bou, critica la situación actual de las playas de la ciudad y denuncia la falta de planificación y mantenimiento del gobierno de Begoña Carrasco afeando la falta de servicios y accesibilidad.

Bou señala que «la alcaldesa dice constantemente que apuesta por la desestacionalización, pero lo que vemos es todo lo contrario. Solo apuesta por las temporadas altas, como puede ser Semana Santa, que es cuando se abren los chiringuitos de la playa, pero sin adecuar las playas ni garantizar servicios mínimos».

En este sentido, la concejala mantiene que muchos baños públicos continúan cerrados y que los que están abiertos presentan una situación de falta de limpieza «absoluta», una cuestión que, según asegura, Compromís ya ha trasladado a las comisiones municipales correspondientes.

Sin nuevas duchas a tiempo

Además, Bou también ha alertado de que las nuevas duchas y lavapiés previstos para la playa del Pinar no llegarán este año después de que quedara desierto el concurso para su instalación. El proyecto contemplaba la colocación de nuevas duchas con forma de “cañas” y contaba con un presupuesto máximo de 53.371,39 euros, pero el plazo de licitación concluyó el pasado mes de abril sin que ninguna empresa presentara oferta.

“Ahora el gobierno municipal dice que para el 1 de junio estarán completadas todas las dotaciones de servicios y mobiliario de las playas. Esperamos que sea así, porque a día de hoy todavía no hemos visto que se hayan puesto a trabajar en aspectos fundamentales como las nuevas zonas de toldos adaptadas para personas con discapacidad o la instalación de flexipasarelas en todas las playas para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida”, ha remarcado.

La concejala de Compromís también ha recordado que el paseo de Ferrandis Salvador, ejecutado gracias a los fondos europeos conseguidos durante el anterior gobierno municipal, “lleva inaugurado desde el año pasado y todavía falta buena parte del mobiliario previsto”. “Una vez más, el gobierno de Carrasco demuestra que lo que importa es la foto y el titular, pero no acabar el trabajo ni garantizar unos servicios públicos dignos para la ciudadanía”, ha concluido Bou.