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La indumentaria tradicional de Castelló pierde otro referente: “Ha sido mi pasión”

Tras más de 30 años de vida, el negocio bajará la persiana antes de la Magdalena de 2027

La indumentaria tradicional de Castelló pierde otro referente: “Ha sido mi pasión”

La indumentaria tradicional de Castelló pierde otro referente: “Ha sido mi pasión”

Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castelló

Otro comercio de indumentaria tradicional —hace unos días era Enyorança d’Antanybajará la persiana en los próximos meses por la jubilación de su propietaria, Nely Porcar, y tras más de 30 años dedicados a confeccionar trajes de castellonera, de labradora y otras piezas —tanto para señora como para caballero— que ya forman parte de la historia de la costura castellonense. Una vestimenta que se hizo realidad de las manos expertas, especiales y artesanas de este negocio.

Tras servir los últimos pedidos antes de las próximas fiestas de la Magdalena de 2027, Nely Porcar bajará la persiana para siempre. Tras iniciar su andadura en la calle Obispo Climent en 1995 junto a su madre, Manolita Moragrega, ha dedicado todo su trabajo profesional a la indumentaria tradicional.

Una imagen de la puerta del negocio que cerrará antes de la Magdalena del próximo año.

Una imagen de la puerta del negocio que cerrará antes de la Magdalena del próximo año. / Toni Losas

Tras unos años en este emplazamiento, fue en 2009 cuando abrió la tienda en su actual establecimiento, donde ha atendido a cientos de clientes de Castelló, pero también de les Alqueries, Onda o l’Alcora, que han confiado en la profesionalidad de esta castellonense para lucir sus mejores galas en los eventos y actos de renombre de sus respectivas localidades.

Muchas de ellas han sido máximas representantes festivas de sus poblaciones, por lo que la responsabilidad que Nely Porcar siempre ha tenido se ha visto incrementada.

“Tuvimos mucha suerte en nuestros comienzos por la confianza que depositaron los clientes en nosotros”, afirma Porcar, quien recuerda que la primera clienta fue una dama de la ciudad en 1995, Ana Belén Badía Claramonte, de quien guarda una fotografía desde el primer día.

Nelly Porcar lleva más de 30 años al frente de la tienda Filigranes.

Nelly Porcar lleva más de 30 años al frente de la tienda Filigranes. / Toni Losas

Junto a esta imagen también preside su atelier en Filigranes la de la primera reina a la que vistieron, en 1999, Amparo Ortiz Masó. Además, la hija de esta prestigiosa indumentarista que dirá adiós a tres décadas de profesión, Carla Font Porcar, fue reina infantil en el año 2001 y la joven sigue vinculada a la fiesta de Castelló de la mano de la gaiata 16 Rafalafena.

“Cuando empezamos, no me imaginaba que esta profesión me daría tantas satisfacciones porque han sido unos años muy bonitos”, recuerda Nely Porcar, sin poder dejar de emocionarse porque ha vestido a varias generaciones de diferentes familias de la provincia, principalmente.

“Ha sido mi pasión”

“Es mi pasión y la indumentaria siempre me ha encantado”, prosigue esta castellonense, quien también ha recibido las felicitaciones de sus clientes, siempre fieles, que la echarán de menos y que siempre han valorado su trabajo minucioso y profesional.

Nelly Porcar ha estado todo este tiempo al frente del negocio.

Nelly Porcar ha estado todo este tiempo al frente del negocio. / Toni Losas

De hecho, uno de los momentos que recuerda con más emoción es el honor que tuvo de representar a Castelló en el 25 aniversario del Gremio de Artesanos y Sastres de Modistas de la Comunitat Valenciana, donde expuso el traje oficial de castellonera confeccionado por ella junto a los mejores indumentaristas de Valencia y Alicante. Fue un evento al que asistió con el orgullo de representar a los castellonenses.

“Descansaré y viajaré”

Ahora, tras años entre puntillas, tafetán, mantillas, faldas y delantales de castellonera, se dedicará a descansar y a viajar, pero siempre llevará la indumentaria tradicional en el corazón.

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Así, la capital de la Plana se queda sin otro comercio de indumentaria tradicional, un sector al que también afecta la situación económica actual y la falta de relevo generacional.

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