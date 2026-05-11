El PSPV lamenta el rechazo de Carrasco a invertir un millón de euros en los barrios con el remanente de 2025

El Grupo Municipal Socialista de Castelló está manteniendo diferentes reuniones con asociaciones de vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad con el objetivo de escuchar sus necesidades, recoger propuestas y trasladar sus reivindicaciones al gobierno municipal. Estos encuentros, como destaca la edil del PSPV Anunciación Láinez, “permiten conocer de primera mano las prioridades de los barrios y comprobar cómo muchas de las promesas realizadas por el gobierno de Begoña Carrasco durante la campaña electoral siguen sin cumplirse y se han convertido ahora en excusas y retrasos”.

Como señala Láinez, “la realidad con la que nos encontramos está marcada por la palabra incumplida por el Partido Popular, porque en campaña electoral prometieron muchas actuaciones para los barrios y, tres años después, lo único que reciben son excusas”.

Desde el PSPV se va a explicar a los colectivos vecinales el trabajo desarrollado desde el Grupo Municipal Socialista. Un ejemplo es la propuesta para cambiar el destino de parte de los remanentes del presupuesto de 2025, que se resume en reservar un millón de euros a inversiones en los barrios aprovechando recursos públicos procedentes de partidas no ejecutadas.

La propuesta socialista, “que lamentablemente ha rechazado el gobierno de Begoña Carrasco, contemplaba actuaciones de rehabilitación y remodelación urbana, mejora de la accesibilidad, renovación de infraestructuras y adecuación de espacios públicos”, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad “más equilibrada, más cuidada y con igualdad de oportunidades para todos los barrios”, explica la concejala

“El dinero público debe ponerse al servicio de la ciudadanía y aprovecharse para dar respuesta a necesidades reales, no para el autobombo y la propaganda permanente que tanto le gusta a la alcaldesa”, concluye Anunciación Láinez.