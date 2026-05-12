El fin del caos en la macrorrotonda de la AP-7 en Castelló: avances en la obra para acabar con los atascos

Los atascos que prácticamente cada mañana se forman en la macrorrotonda de Castelló que conecta la ronda de circunvalación, la AP-7, la N-340, la CV-10, la CV-16 y, de forma indirecta, la CS-22 están un paso más cerca de desaparecer.

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado este martes el contrato para la redacción del proyecto de remodelación de los distintos enlaces de Castellón Sur por un importe de 1.462.333,90 euros, impuestos incluidos.

Aún habrá que esperar

El pliego de condiciones fija un plazo de ejecución del proyecto de 18 meses, con la previsión de que esté finalizado en julio del 2028, según el cronograma vigente, por lo que no sería hasta entonces cuando se pondrían en marcha los trabajos, cuyo presupuesto se estima en 29,5 millones de euros.

Y es que, desde el Ministerio, como se recoge en los documentos, admiten que la actual glorieta "es incapaz de absorber todo el tráfico que confluye en ella, a pesar de su importante tamaño". A ello se suma que en la misma hay una tipología de tráficos muy dispar, de corto a largo recorrido, y que sus dimensiones facilitan velocidades altas, "ocasionando múltiples situaciones de riesgo".

En su día se planteó un tramo de trenzado y un ramal directo a la ronda, pero se ha determinado que se trata de una "actuación menor que no resolvía la problemática global del nudo", por lo que ahora "se considera necesario actuar en todo el entorno de los viarios que confluyen".

Conexión directa

Se pretende, entonces, desconectar del nudo de la N-340 los movimientos de conexión de las dos principales vías de alta capacidad, la AP-7 y la CS-22, es decir, conectarlas directamente entre ellas sin necesidad de pasar por la macrorrotonda.

También se plantea mantener el tramo de trenzado y el ramal segregado sobre la N-340 recogido en el proyecto antes citado, así como la implantación también de un carril de trenzado en el sentido contrario con tal de agilizar el tráfico. Por último, se contempla desconectar de la glorieta de la N-340 parte de los movimientos entre la AP-7 y la CV-10/A-7 (a través de la CV-17).

Con el contrato que ahora se licita se llevarán a cabo los estudios cartográficos, de tráfico, geológicos, ambientales o de ruido, además del diseño del trazado, las estructuras, la señalización, los trabajos o incluso los desvíos necesarios durante las obras para minimizar la afección.

Las empresas interesadas en asumir la redacción del proyecto tendrán el plazo de un mes, hasta el próximo 12 de junio, para presentar su oferta técnica y económica a través de la Plataforma de Contratación del Estado.