Castelló finaliza con 101 personas contratadas su Plan Propio de Empleo Temporal

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha valorado este martes el desarrollo del Plan Propio de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Castelló que ha finalizado este mes de mayo.

Carrasco ha explicado que “el Programa Propio de Empleo Temporal ha estado destinado a la contratación de personas en desempleo y en situación de vulnerabilidad, durante el último año, lo que ha permitido una experiencia laboral que cuenta con el acompañamiento de los los servicios de CastellónCREA y con el apoyo del área de Empleo del Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa ha detallado que “en total, este programa ha permitido emplear a 101 personas personas seleccionadas en el Plan Propio de Empleo, dotado con más de 2,5 millones de euros”.

En cuanto a los perfiles en la contratación de estas personas, hay que destacar que han estado desempeñando diferentes tareas como administrativo/a; auxiliar oficial albañilería; oficial carpintería de madera; oficial carpintería metálica; oficial electricidad; oficial fontanería; oficial jardinería; oficial pintura; operario/a servicios múltiples; ordenanza/; celador/a; peón albañilería; peón carpintería de madera, además de personal de coordinación.

Así, la alcaldesa ha hecho hincapié en que “la labor de estas personas ha contribuido a ayudar en la mejora de diferentes servicios y tareas municipales, redundando en contribuir a lograr un Castellón mejor”.

Sensibles con la integración y la inclusión

La alcaldesa no ha querido olvidar referirse a “un aspecto también muy importante de este Plan Propio de Empleo es su especial sensibilidad con aspectos como la inclusión social o la integración e inserción laboral de las personas que han formado parte de este programa, muchas de las cuáles tienen dificil la contratación por parte de las empresas debido a su situación personal”.

“Cerca del 11% de las personas que han formado parte de este plan tienen algún tipo de diversidad funcional, física o intelectual. Por tanto, esta iniciativa es también un gran ejemplo de la apuesta por ese Castellón de todos y para todos que no deja a nadie atrás. Porque la inserción laboral, dar acceso a un puesto de trabajo, es clave también para mejorar la calidad de vida, brindar nuevas oportunidades y un mejor futuro para todas las personas que han participado de este Plan de Empleo Propio Temporal en nuestra ciudad”, ha resumido Carrasco.

La alcaldesa ha recordado que “esta convocatoria tuvo un total de 1.880 solicitudes presentadas, lo que demuestra que, para nuestros vecinos y vecinas, lograr un empleo es una prioridad. Carrasco ha insistido en que “la mejor política social es la generación de empleo. Esto es algo que tenemos como prioridad en el actual equipo de Gobierno y que está contribuyendo también a que, en estos momentos, Castellón haya reducido la tasa de paro a niveles como no se veía en la ciudad desde antes de la crisis, en 2008, con sólo un 9,3% de paro en el pasado mes de abril”.

Apuesta por el empleo femenino

Begoña Carrasco también ha querido resaltar que uno de los objetivos de este Plan Propio de Empleo es “luchar contra la brecha laboral de género, apostando por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. En este sentido, Carrasco ha destacado que “el 63’35% de las personas que han sido contratadas en el Plan Propio de Empleo son mujeres”.

“Son precisamente las mujeres, sobre todo las de más edad, las que encuentran mayores dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Un acceso al mundo laboral que muchas veces también está condicionado por la conciliación familiar o estar al cargo del cuidado de otras personas dependientes dentro de su entorno familiar”, ha recordado finalmente.