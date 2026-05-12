Castellón despega hacia el futuro aeroespacial con satélites, motores verdes y materiales extremos

Castellón se convertirá este mes en escaparate de una de las industrias con mayor proyección tecnológica y económica del mundo. Satélites inteligentes capaces de detectar anomalías, motores de nueva generación menos contaminantes o materiales cerámicos preparados para soportar temperaturas extremas protagonizarán la jornada Innotransfer ‘Conectar para despegar: tecnología aeroespacial’, que reunirá el próximo 28 de mayo en Espaitec a representantes de la European Space Agency, startups innovadoras y empresas punteras vinculadas al denominado New Space.

El encuentro, organizado por Espaitec, pondrá el foco en un sector que vive una auténtica transformación gracias al auge de nuevas compañías privadas, el desarrollo de tecnologías más accesibles y la creciente demanda internacional de soluciones vinculadas al espacio, la aeronáutica o las comunicaciones avanzadas.

La jornada reunirá a entidades como ESA BIC Valencia Region, Val Space o Espai Aero CV junto a firmas innovadoras de la Comunitat Valenciana como Collimate Space, Nerva Technologies y Arkadia Space, en una sesión que combinará conferencias y mesas redondas orientadas a impulsar la cooperación entre universidades, centros tecnológicos y empresas.

Entre los grandes temas que se abordarán destacan los motores de propulsión basados en química verde para satélites y vehículos orbitales, sistemas avanzados de geolocalización y programas capaces de detectar interferencias o anomalías en las comunicaciones desde los propios satélites.

La cerámica avanzada también tendrá un papel protagonista en un foro que pondrá sobre la mesa el potencial de determinados materiales capaces de resistir condiciones extremas de temperatura y desgaste. Algunos de estos compuestos ya se utilizan en motores aeronáuticos, escudos térmicos o blindajes tecnológicos gracias a su ligereza, resistencia y capacidad para trabajar por encima de los 1.000 grados sin deteriorarse.

Castellón mira a una industria estratégica

La cita llega además en un momento de expansión para el sector aeroespacial valenciano, impulsado por la digitalización, la sostenibilidad y la apuesta creciente por tecnologías duales con aplicaciones tanto civiles como industriales.

La Generalitat Valenciana ha incluido recientemente este ámbito dentro de su Plan Estratégico Aeroespacial 2026-2030, con el objetivo de consolidar un ecosistema innovador capaz de atraer inversión, favorecer la transferencia tecnológica y abrir nuevas oportunidades económicas para empresas y centros de investigación.

El foro también servirá para generar contactos y nuevas alianzas entre profesionales, entidades y grupos de investigación en un espacio de networking posterior a las ponencias.

La jornada tendrá lugar el jueves 28 de mayo, de 9.30 a 12.30 horas, en la sala multiusos del edificio Espaitec 2 de la Universitat Jaume I, con inscripción previa obligatoria a través de Innotransfer.