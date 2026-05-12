Un centro de salud de Castelló traslada la atención de pacientes a Sequiol por las obras de ampliación

El centro de salud Palleter de Castellón traslada la atención presencial de pacientes al centro de salud Sequiol con motivo de la recta final de las obras de ampliación. La Conselleria de Sanitat ha realizado una inversión de 706.909,91 euros.

De esta forma, el centro no acogerá a pacientes de forma presencial desde el jueves 14 de mayo a las 15 horas hasta el lunes, 18 de mayo, a las 8 horas, cuando reabrirá con la actividad asistencial y horario habitual.

Por tanto, cualquier paciente con asignación a este centro de salud que precise una atención urgente en horario asistencial de Atención Primaria, deberá acudir al centro de Sequiol, ubicado en la calle Herrero de la ciudad de Castellón, incluido el sábado por la mañana. Durante el resto de horario, la atención urgente se realizará en los Puntos de Atención Continuada, como es habitual, o en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón.

El equipo sanitario del centro de salud Palleter ha programado la actividad asistencial y las agendas médicas siguiendo la planificación de las obras, con el objetivo de que la interferencia de los trabajos sea mínima en este periodo de días. Así, solo se verá interrumpida la atención durante la tarde del jueves, 14 de mayo; la mañana del viernes, 15 de mayo y la mañana del sábado, 16 de mayo. El centro retoma la actividad y el horario habitual el lunes, 18 de mayo, a las 8 horas.

Las obras del centro de salud Palleter inician la recta final de una actuación arquitectónica que va a permitir obtener 6 nuevas consultas sanitarias y una sala de educación maternal, además de reformar otros espacios asistenciales.