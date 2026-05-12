El empuje extranjero revitaliza el comercio tradicional en Castelló: “Esto es un reto de vida”

Los comercios tradicionales de Castelló están encontrando un nuevo impulso gracias a emprendedores, muchos de ellos de origen extranjero, que han decidido apostar por negocios de proximidad en barrios donde el relevo generacional no siempre está garantizado. Cafeterías, peluquerías, fruterías o pescaderías continúan levantando la persiana cada día gracias a historias de esfuerzo, adaptación y arraigo que van más allá de lo puramente económico.

Lejos de ser casos aislados, estos proyectos comparten un mismo patrón: recuperar locales ya existentes o abrir nuevos negocios con una fuerte conexión con el vecindario. La cercanía con el cliente, la calidad del producto y la capacidad de adaptación a una cultura distinta se convierten en claves para sostener y revitalizar el comercio de barrio, aportando además nuevas formas de entender el emprendimiento.

Claudia María Quintero, originaria de Manizales (Colombia), trabaja desde hace algo más de un año como camarera en la cafetería la Hacienda del café de la avenida del Lidón. Su experiencia resume bien ese proceso de integración: “Me siento muy feliz y contenta con el ambiente de trabajo y con lo que hago”, asegura. Para ella, la oportunidad de trabajar fuera de su país supone “un reto de vida y un aprendizaje constante”, sobre todo por el contacto diario con los clientes, a quienes define como “personas excelentes” y muy fieles al negocio. Quintero subraya además la importancia de adaptarse: “Hay que aprender de la cultura, aunque sea distinta”, explica la camarera, al tiempo que reconoce su aprecio por Castelló, su gente y su gastronomía.

La camarera Claudia María Quintero. / Belén Nebot

Una trayectoria más consolidada es la de Elsy Solano, peluquera de Cali (Colombia), que lleva 34 años dedicada al oficio y 15 años al frente de su propio negocio, llamado Peluquería Elsy, también ubicada en la avenida del Lidón. Abrió su local desde cero en una etapa en la que la presencia de inmigración era menor y destaca que “la acogida fue muy buena desde el principio”. Aun así, reconoce que el principal reto ha sido entender el carácter de los castellonenses: “Esto es como un pueblo, tienes que ser empático y compatible con la gente”. Asimismo, aconseja a todo aquel que venga de otros países no abrir un negocio nada más llegar, sino que primero hay que conocer la cultura y a las personas "para no fracasar".

La peluquera Elsy Solano. / Belén Nebot

La visión marroquí

También desde el ámbito familiar hay historias como la del marroquí Arslan Arif, que trabaja desde hace unos cinco años en la frutería y verdulería de la calle Mayor regentada por sus tíos. “Los clientes del barrio son muy buenos y hay mucha clientela”, afirma el frutero, destacando además su preferencia por Castelló frente a otras ciudades por el trato cercano de la gente.

El frutero Arslan Arif. / Manolo Nebot

En la misma línea, Fati Flor y Adam Laadam, también marroquís, son los responsables de la pescadería Fati Flor del Mercado Central de Castelló. Cuentan con más de cinco años de trayectoria y se trata de un negocio heredado dentro de la familia. Ponen el acento en la calidad del producto como clave del éxito: “Al cliente de Castellón no se le puede engañar con el pescado”, aseguran los gerentes, quienes además están orgullosos de abastecerse de producto fresco de la lonja. Para ellos, la ciudad ofrece un entorno privilegiado: “Es tranquila y tiene mar y montaña al lado”.

Los pescaderos Fati Flor y Adam Laadam. / Manolo Nebot

Dificultad para destacar

El emprendimiento también responde, en muchos casos, a la necesidad. Susana Solórzano y Javier Díaz decidieron reabrir un local que llevaba dos años cerrado y convertirlo en una cafetería, llamada Lu Benji Café en la plaza de la Pescadería en el centro de Castelló. Llevan aproximadamente un año al frente del negocio y destacan la buena respuesta inicial del barrio: “Aunque la gente tenga su sitio favorito, estamos contentos por la acogida porque muchos vienen a probar nuestros productos”.

Sin embargo, advierten de dificultades que han tenido a la hora de emprender: “Los trámites burocráticos se alargan mucho y los impuestos llegan desde el principio, incluso antes de tener beneficios”. A ello se suman problemas como la falta de personal, especialmente en momentos clave como el verano.

Los camareros Susana Solórzano y Javier Díaz. / Manolo Nebot

Una parte del comercio local de Castelló se sostiene por la iniciativa de personas que ven en estos negocios una oportunidad de vida. Independientemente de su origen, coinciden en que es esencial integrarse, cuidar al cliente y adaptarse al entorno para mantener vivia la esencia del barrio.

A esta realidad se suma el papel del entorno y las condiciones del propio mercado local, que también influyen en la continuidad de estos negocios. Ven Castelló como una ciudad accesible y cercana, donde el trato con el cliente resulta determinante. En este sentido, Claudia María Quintero pone en valor incluso aspectos cotidianos como el clima, señalando que, aunque las estaciones suponen un cambio respecto a su país de origen, “los cambios son positivos”.

Por otro lado, la experiencia acumulada en determinados sectores se convierte en un factor clave para garantizar la viabilidad de los negocios. Es el caso de la pescadería Fati Flor, regentada por una familia con tradición marinera, donde el conocimiento previo del oficio ha permitido consolidar el proyecto. “Nuestro mayor éxito ha sido conseguir producto fresco de la lonja”, explican los dueños, insistiendo en que el cliente local es exigente con la calidad.

Castelló encuentra en estos emprendedores un apoyo clave para evitar la desaparición de negocios de toda la vida.