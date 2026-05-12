El festival de las familias 'Familión' llega a Castellón: día, hora, actividades...

El parque Ribalta de Castelló volverá a convertirse este sábado, 16 de mayo, en el gran punto de encuentro para las familias de la ciudad con la celebración de la tercera edición del festival Familión, una iniciativa impulsada por la concejalía de Familia e Infancia que este año amplía su programación y duración con el objetivo de reforzar la convivencia intergeneracional y el ocio educativo.

El evento, que se desarrollará de 11.30 a 19.30 horas, reunirá a alrededor de quince asociaciones y entidades vinculadas al ámbito familiar, y ofrecerá actividades tanto para el público infantil como para adultos. La jornada incluirá propuestas lúdicas, deportivas, educativas y musicales repartidas por distintos espacios.

La presentación oficial del festival tuvo lugar este martes de la mano del concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, acompañado por representantes de varias de las asociaciones participantes. Durante el acto se dieron a conocer las principales novedades de una edición que consolida una cita que, según destacó el edil, «año tras año, se consolida como un éxito de participación y de implicación por parte de las familias castellonenses».

Vidal subrayó además que Familión refleja el compromiso de este gobierno municipal por situar a la familia en el centro de las políticas públicas», al considerar que constituye «uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y un espacio esencial para la educación, la convivencia y la transmisión de valores».

El festival arrancará a las 11.30 horas y media hora después tendrá lugar la lectura de un manifiesto de apoyo a la familia por parte de las entidades participantes. A partir de ese momento, el paseo central del parque Ribalta albergará diferentes zonas temáticas pensadas para todos los públicos y orientadas a fomentar la participación conjunta de padres, madres e hijos.

Entre las propuestas previstas habrá un photocall, espacios de juegos deportivos, juegos XXL y juegos de mesa, además de un área destinada a las asociaciones, donde los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo que desarrollan durante todo el año. La programación también incluirá actuaciones de música en directo, espectáculos de magia y talleres educativos y de grafiti.

Mañana y tarde

Una de las principales novedades de esta edición será la ampliación de las actividades durante toda la tarde. «Esta tercera edición llega con importantes novedades y con un formato más amplio, ya que el festival se desarrollará durante toda la jornada para que las familias puedan disfrutar de una programación todavía más completa», señaló Vidal.

El encuentro contará con una zona de picnic en la que se realizará un showcooking saludable y, a las 14.30 horas, se servirá una paella monumental para los asistentes, reforzando el carácter participativo de una iniciativa ya consolidada en el calendario.

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Participan en esta edición el Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana, Cáritas Interparroquial, APNAC, Monofamilias, la Asociación Juvenil Caudiel, la Diócesis de Segorbe-Castellón y las asociaciones integradas en la Casa de la Familia y la unidad de Educación Vial de la Policía Local.